“Pas d’arme à feu”: des scientifiques de Calgary étudient le sol de Mars à la recherche de signes qu’il soutenait la vie

Un scientifique de l’Université de Calgary espère déterminer si Mars a jamais été capable de soutenir la vie.

Ben Tutolo, professeur agrégé au Département de géosciences et à la Faculté des sciences, a commencé ses recherches plus tôt cette année et utilise les données du rover Curiosity qui explore la planète rouge depuis une décennie.

L’Agence spatiale canadienne, dans le cadre de la mission Mars Science Laboratory dirigée par la NASA, finance l’étude de trois ans.

“La mission est de suivre l’eau et de comprendre – les environnements anciens sur d’autres planètes, comme Mars, étaient-ils habitables?” a déclaré Tutolo, qui mène la recherche aux côtés du professeur Steve Larter et de la professeure agrégée Rachel Lauer.

“Ce que nous faisons avec le rover Curiosity, c’est explorer le record de roches là-bas (pour) comprendre si ces roches à cette époque étaient finalement habitables.”

Tutolo a déclaré que Curiosity fournissait un flux constant de données et collectait et analysait des échantillons alors qu’il remontait lentement le mont Sharp dans le cratère Gale.

Le rover, qui avait parcouru près de 28 kilomètres au 1er mai, dispose de plusieurs analyseurs capables de déterminer la chimie et la minéralogie des roches ou de la surface du sol sur Mars. Son spectromètre à rayons X à particules alpha de fabrication canadienne a analysé 1 211 échantillons et renvoyé 2 659 résultats sur Terre.

“Il s’agit de ramasser, de forer des échantillons… il peut être utilisé in situ comme un géologue itinérant qui aurait également un laboratoire géochimique sur le terrain”, a déclaré Tutolo.

L’objectif de la recherche est d’étudier la transition géologique des sédiments lacustres les plus anciens où Curiosity a commencé son exploration vers des couches de sédiments plus jeunes plus en amont.

Tutolo a déclaré que les preuves géologiques des roches les plus anciennes du cratère montrent qu’elles proviennent d’un lac alimenté par une rivière qui contenait de l’eau.

Les nouveaux spécimens ont trouvé des sels de sulfate de magnésium, qui étaient probablement le résultat de l’évaporation de l’eau à mesure que la planète devenait plus sèche, a-t-il déclaré.

“De toute évidence, la transition a eu lieu. Il n’y a pas d’océans ou de lacs sur la planète aujourd’hui », a déclaré Tutolo.

Il a déclaré que l’équipe menait également des recherches sur le terrain dans les lacs basques près de Cache Creek, en Colombie-Britannique, qui contiennent les mêmes minéraux sulfatés trouvés sur le mont Sharp sur Mars.

Cependant, Tutolo a déclaré que le fait que le cratère de Mars ait 3,5 milliards d’années signifie qu’il n’y a peut-être pas de réponse définitive à la question de savoir si la vie y existait.

«Ils ont tous été dégradés à certains égards. Ils ont tous été transformés par les processus géologiques faisant des heures supplémentaires dans le cratère, donc… il n’y aura pas de preuve irréfutable », a déclaré Tutolo.

Mais il a dit que si le disque de rock montre qu’il était théoriquement habitable, il peut encore répondre à certaines questions.

“Si c’était habitable, alors nous pourrions commencer à assembler des scénarios sur la façon dont la vie aurait pu naître dans un tel environnement et si elle est née, comment elle pourrait potentiellement prospérer dans un tel environnement”, a-t-il déclaré.

“Je pense que ce que nous pouvons faire en tant que scientifiques objectifs, c’est lire l’histoire qui est écrite dans les roches et comprendre et jeter les bases et peindre l’image de savoir si c’était possible.”

—Bill Graveland, La Presse canadienne

ScienceEspace