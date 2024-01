Pas d’argent au monde pour nous forcer à accepter les migrants ou la propagande LGBTQ

Dans une interview accordée à Radio Kossuth, le Premier ministre a parlé des tâches diplomatiques et économiques auxquelles le pays est confronté, des élections au Parlement européen de juin et de la situation dans l’UE. Magyar Nemzet.

Migrations, LGBTQ

Viktor Orbán a parlé des prochaines élections au Parlement européen début juin, soulignant que de nombreux hommes politiques européens actuellement actifs veulent y survivre.

Quand il n’y a pas d’élections, on peut imiter, mais quand il y a des élections, il faut parler au peuple. Mais les gens ne comprennent pas le langage des voleurs utilisé à Bruxelles. Nous devons commencer à parler la langue du peuple »,

a déclaré le Premier ministre.

Il a poursuivi en disant que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait finalement admis ce que l’instance bruxelloise avait réellement contre les Hongrois, à savoir que nous n’autorisons pas les migrants à entrer dans le pays et les militants LGBTQ dans les établissements d’enseignement.

Mais il n’y a pas d’argent au monde pour permettre aux migrants d’entrer dans le pays et aux propagandistes LGBTQ d’entrer dans les écoles »,

– a souligné le Premier ministre, en faisant allusion aux 20 milliards d’euros que la Commission européenne refuse encore en raison de prétendues préoccupations en matière d’État de droit. Viktor Orbán a souligné que les questions ci-dessus sont plus importantes que l’argent. Selon lui, on savait depuis longtemps que les raisons invoquées par les responsables politiques bruxellois pour bloquer l’argent de l’UE n’avaient aucun sens.

Consultation nationale

Le Premier ministre a rappelé qu’en Occident le phénomène de la « nation » est considéré comme vieux de quelques centaines d’années seulement, alors qu’en Hongrie il remonte à mille ans. La consultation nationale (un référendum non contraignant récemment organisé par le gouvernement) montre qu’il existe toujours un sentiment d’appartenance, ce qui constitue un énorme avantage, a souligné M. Orbán. Il a déclaré que le fait que plus d’un million et demi de personnes aient renvoyé les formulaires de consultation nationale avait déclenché une action positive. Il estime que le fait que nous ayons surmonté ensemble les difficultés de ces dernières années est une confirmation des capacités du peuple hongrois.

Augmentation des salaires des enseignants

« Cette année, nous serons à l’avant-garde de la croissance économique en Europe. J’y vois aussi une chance. La leçon est qu’il est bon d’avoir de l’argent de l’UE, mais ce n’est pas beaucoup d’argent par rapport à la taille de l’économie hongroise », a déclaré M. Orbán. Il a rappelé que l’argent ne vient pas seulement de l’UE, mais que nous devons également le verser au budget commun, de sorte que le montant net est bien inférieur au montant brut. Le gouvernement avait un programme de six ans pour augmenter les salaires des enseignants, et cet argent de l’UE permettra de le réaliser en trois ans. C’est pourquoi l’argent de l’UE est important, a souligné le Premier ministre.

Parlant de l’augmentation prévue des salaires des travailleurs de l’éducation, Viktor Orbán a déclaré que le plus important est d’en voir les effets positifs sur nos enfants, tout en respectant les enseignants dans tout le pays. L’enseignement peut être une carrière très attrayante aujourd’hui », a souligné le Premier ministre. Il a également mentionné qu’il existe également un programme d’augmentation salariale sur trois ans pour les infirmières, qui pourrait être achevé cette année.

Le Premier ministre a souligné qu’en 2024

il faut trouver le juste équilibre entre soutenir la croissance et contenir l’inflation.

Il a indiqué que le ministre des Affaires économiques est responsable de la croissance économique et qu’il doit le faire. Il a déclaré que le risque d’un retour de l’inflation est minime et que l’objectif commun est donc d’aider sereinement et progressivement l’économie à croître. Il a souligné qu’il existe un programme spécial du gouvernement pour soutenir la croissance économique.

Article associé Gouvernement : les salaires des enseignants vont doubler et c’est toujours un « non » aux migrants et à l’idéologie LGBTQ Le ministre Gergely Gulyás a tenu jeudi sa conférence de presse régulière sur le gouvernement.Continuer la lecture

Via Magyar Nemzet ; Image en vedette : MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda