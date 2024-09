Pas d’Apple Watch Ultra 3, mais une Ultra 2 en titane noir satiné annoncée

Capture d’écran

Les rumeurs ne savaient pas si nous allions voir une Apple Watch Ultra 3 annoncée aujourd’hui, et les sceptiques avaient raison : il n’y a pas eu de nouveau modèle de la Watch haut de gamme. À la place, Apple a annoncé une nouvelle version en titane noir satiné de l’Ultra 2.

L’Apple Watch Ultra originale a été lancée en 2022 et était principalement positionnée comme un modèle robuste pour ceux qui aiment les activités d’aventure comme l’escalade et la plongée sous-marine…

Cependant, la taille plus grande de l’écran et la durée de vie plus longue de la batterie ont fait qu’il s’est également avéré populaire auprès de ceux qui ne faisaient rien de plus aventureux que d’essayer une nouvelle marque de tequila dans leur bar local.

L’Ultra 2 a laissé le design inchangé, offrant seulement une puce légèrement plus rapide, un écran plus lumineux et une technologie ultra large bande améliorée.

Cette année, l’Apple Watch Series 10 propose un écran encore plus grand que l’Ultra. Étant donné que c’est en grande partie ce qui a attiré son attention, il se peut qu’Apple s’attende à ce que relativement peu de personnes paient le prix fort pour un nouveau modèle Ultra. Une nouvelle option en titane noir pour le modèle existant offre cependant une possibilité de vente incitative pour l’entreprise.

Apple affirme que la finition est conçue pour résister aux rayures. De nouveaux bracelets ont également été annoncés, notamment un bracelet milanais en titane.

Il existe également une nouvelle version Hermès :

La montre Hermès Ultra 2 associe un boîtier en titane naturel au nouveau bracelet Hermès En Mer en Bleu Nuit (une couleur bleu marine foncé) et à un cadran spécial Hermès Maritime. Le bracelet En Mer présente le motif côtelé diagonal d’Hermès, fabriqué à partir d’un tricot texturé haute densité, offrant à la fois durabilité et confort. Une large boucle en titane sur le bracelet garantit que l’Apple Watch Hermès Ultra 2 reste bien en place sur le poignet, même pendant les activités aquatiques, notamment la plongée sous-marine, la voile et les sports nautiques à grande vitesse. Le nouveau cadran de la montre Hermès Maritime est doté de chiffres haute visibilité dans la police classique Hermès Cape Cod, avec une lunette extérieure large qui affiche les secondes. Une pression sur le bouton Action transforme le cadran de la montre en un compte à rebours spécial inspiré des courses de bateaux.

Les prix commencent à 799 $ pour le modèle standard et à 1 399 $ pour le modèle Hermès. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec une livraison le 20 septembre.

Photo : Apple