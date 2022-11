Pas d’amour pour OneLove, l’attitude du Pays de Galles qui ne dit jamais mourir et l’Angleterre qui manque de concentration et plus encore : cinq grands points à retenir de la deuxième journée de la Coupe du monde

L’action sur le terrain a pris vie le deuxième jour de la Coupe du monde 2022 alors que les campagnes de l’Angleterre et du Pays de Galles commençaient au Qatar, tandis que la controverse continuait de faire rage.

L’Angleterre a affronté l’Iran dans un match palpitant rempli de buts, de contrôles VAR et de questions litigieuses; les Pays-Bas ont dû trouver un moyen de battre le Sénégal, champion d’Afrique des Nations, dans leur rencontre du Groupe A, tandis que le Pays de Galles et les États-Unis se sont affrontés dans un match de compétition pour conclure la journée.

Cela étant dit, voici un aperçu des principaux points de discussion de la deuxième journée d’action de la Coupe du monde de Qatar 2022.

La campagne One Love s’effondre face aux menaces de la FIFA

Quelques heures avant le coup d’envoi du match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Iran, le capitaine Harry Kane ne savait toujours pas s’il porterait ou non un brassard “One Love”.

Finalement, une déclaration conjointe de sept nations européennes engagées à porter le brassard multicolore, dont l’Angleterre et le Pays de Galles, a annoncé qu’elles abandonnaient la campagne. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

La menace de la FIFA contre les capitaines de livre qui portent le brassard – qui, rappelons-le, a été créé pour « promouvoir l’inclusion et envoyer un message contre toute forme de discrimination » – a eu l’effet escompté.

Les fédérations ont reculé en disant “nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis ou même contraints de quitter le terrain de jeu”.

Ce n’est pas un bon look, encore une fois, pour la FIFA, et la Football Supporters ‘Association a été parmi celles qui ont rapidement frappé Infantino.

“Aujourd’hui, nous ressentons du mépris pour une organisation qui a montré ses vraies valeurs en donnant le carton jaune aux joueurs et le carton rouge à la tolérance”, lit-on dans un communiqué.

“Plus jamais une Coupe du monde ne devrait être organisée uniquement sur la base de l’argent et des infrastructures. Aucun pays qui ne respecte pas les droits LGBT+, les droits des femmes, les droits des travailleurs ou tout autre droit humain universel ne devrait avoir l’honneur d’accueillir une Coupe du monde. .”

Mais les fédérations elles-mêmes ont également fait l’objet de vives critiques, de nombreux supporters furieux que la menace d’un carton jaune ait suffi à les empêcher de prendre position.

La menace d’un carton jaune n’empêche pas les joueurs de plonger, de commettre des fautes ou d’abuser des arbitres, mais cela les a empêchés de faire preuve de solidarité avec ceux qui sont menacés de mort pour être amoureux. Quelle putain de farce absolue.21 novembre 2022 Voir plus

Les protocoles de commotion cérébrale sont défectueux

Vous n’aviez pas besoin d’être médecin pour voir qu’Alireza Beiranvand aurait dû sortir après que le gardien de but iranien ait été laissé hébété et instable, avec du sang coulant sur son visage, à la suite d’un méchant affrontement à la tête avec son coéquipier.

Mais d’une manière ou d’une autre, l’Iranien a été autorisé à continuer après une longue période de traitement. Il ne lui a pas fallu longtemps pour demander à être enlevé lui-même, mais le fait qu’il soit arrivé à ce stade en premier lieu était étonnant.

Selon le protocole de la FIFA sur les commotions cérébrales : “S’il y a des signes ou des symptômes de lésions cérébrales, ou si une commotion cérébrale est suspectée malgré l’absence de signes ou de symptômes, le médecin/thérapeute doit retirer le joueur du terrain pour un examen plus approfondi ( en utilisant un substitut de commotion cérébrale si disponible/nécessaire) ».

Il n’est donc pas étonnant que les gens aient été contrariés (s’ouvre dans un nouvel onglet). Chris Sutton a qualifié les procédures de “gênantes” et a déclaré que “les autorités du football ne se soucient pas de leurs joueurs”.

Jonas Baer-Hoffman, secrétaire général de la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs de football, a déclaré que c’était “une preuve supplémentaire que les protocoles sur les commotions cérébrales ne sont pas à la hauteur”. Il reste clairement un long chemin à parcourir.

Les procédures de commotion cérébrale du football sont embarrassantes. Où sont les procédures d’abstention en cas de doute… Je le répète, les autorités du football ne se soucient pas de leurs joueurs…21 novembre 2022 Voir plus

Nous n’avons toujours aucune idée de la qualité de l’Angleterre

Après une campagne lamentable de la Ligue des Nations au cours de laquelle l’Angleterre a été reléguée à un niveau inférieur, Gareth Southgate a dû faire face à une énorme pression pour renverser la situation – malheureusement, il n’a pas eu le luxe de jouer à des matchs d’échauffement. Il devait simplement s’assurer que l’Angleterre affronterait l’Iran lors de leur match d’ouverture du tournoi.

Annonçant une surprenante formation 4-2-3-1, Southgate a opté pour une équipe plus offensive que le cinq à l’arrière fortement prédit qu’il préfère apparemment. Leur jeu offensif a certainement semblé brillant, mais encaisser deux buts bâclés est préoccupant.

Bien sûr, gagner 6-2 n’est pas une mauvaise chose. Tout sauf. Cependant, la manière de la victoire contre une équipe iranienne vraiment médiocre – malgré leur classement FIFA de 20e – rend particulièrement difficile d’évaluer où en est l’Angleterre en termes de performances.

La défense iranienne semblait à six et sept pendant la majeure partie du match, mais le fait qu’ils aient réussi deux buts eux-mêmes pourrait être préoccupant. En effet, Southgate n’était pas totalement satisfait de la performance, faisant allusion au fait que ses joueurs ne peuvent pas se permettre de s’éteindre dans les jeux futurs.

“Nous avons perdu notre concentration, mais lorsque nous jouons à un rythme plus lent, nous ne sommes pas aussi efficaces”, a déclaré Southgate.

“Notre défense dans la première heure environ a contrôlé le match. Le milieu de terrain était excellent, Declan et Jude, et nos attaquants semblaient menaçants. Je suis un misérable untel, je devrais être plus excité mais je dois garder cette équipe sur la bonne voie !”

De plus, avec l’Angleterre 4-1 en tête, Southgate a décidé d’échanger la moitié des joueurs de champ en cinq minutes en seconde période – l’équipe de départ restera probablement la même contre les États-Unis vendredi, mais l’absence de défi de l’Iran ne le fait pas. Ne pas préciser qui sortira du banc si l’Angleterre a besoin d’un but.

Le Sénégal manque d’avantage clinique sans Sadio Mane

Les champions de la Coupe d’Afrique des Nations ont abordé la Coupe du monde 2022 avec confiance, leur équipe forte sur tout le terrain, du gardien de but jusqu’à la ligne de front.

Cependant, la blessure de Sadio Mane quelques semaines seulement avant le début du tournoi a laissé le Sénégal sans sa figure talismanique, le chef de file d’une équipe de stars sénégalaises brillantes.

Au lieu que Mane mène la ligne contre les Pays-Bas, Aliou Cisse a dû sélectionner l’attaquant de Salernitana Boulaye Dia pour mener la ligne, Ismaila Sarr de Watford et Krepin Diatta de Monaco apportant leur soutien sur les flancs.

Créer des occasions n’a certainement pas posé beaucoup de problèmes au Sénégal non plus. Sarr, Dia et Idrissa Gana Gueye ont tous eu des chances de donner l’avantage aux Lions Indomptables lorsque les scores étaient à égalité, mais leur manque de pointe les a empêchés de trouver le chemin des filets.

Les Pays-Bas ont finalement profité du malheur du Sénégal, marquant deux buts tardifs pour les envoyer lors de leur match d’ouverture du groupe A, laissant le Sénégal se demander ce qui aurait pu être – avec Mane, ils auront été confiants de convertir au moins une de leurs chances. .

Le Pays de Galles ne rentrera pas chez lui sans se battre

Disputant leur première Coupe du monde de football en 64 ans, la première mi-temps du Pays de Galles contre les États-Unis était certainement à oublier. Timothy Weah a mené les États-Unis 1-0 avant la pause, la nation se comportant bien mieux que le Pays de Galles ne semblait capable de le faire.

Christian Pulisic semblait avoir la mainmise sur le match, tandis que Tyler Adams et Brenden Aaronson contrôlaient la possession au centre du milieu de terrain américain. En effet, Aaron Ramsey ou Harry Wilson n’ont pas pu saisir le ballon sous leur charme, et le Pays de Galles a eu du mal à s’imposer dans le match.

Cependant, la marée a changé en seconde période et les États-Unis n’ont pas réussi à éliminer le Pays de Galles. Kieffer Moore est arrivé et a eu un impact très positif sur le jeu du point de vue gallois, et, avec Gareth Bale, ils auront toujours une chance d’avoir un moment de magie.

Hurlés par leur soutien considérable au Qatar également, ni l’Iran ni l’Angleterre ne se réjouiront de jouer contre le Pays de Galles pour les deux autres matches de groupe. Des jambes fraîches sur le banc avec intensité et rythme sous la forme de Sorba Thomas et Brennan Johnson aident certainement aussi.

S’ils parviennent à sortir du groupe, vous pouvez parier que votre dernier dollar que le Pays de Galles n’abandonnera jamais, quel que soit le score. Peu d’équipes voudront les affronter en huitièmes de finale, c’est certain.