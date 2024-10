Pas d’amour pour le maire actuel ou l’ancien gouverneur au forum du maire du Bronx

NEW YORK — Tous les candidats démocrates espérant occuper Gracie Mansion en 2026 ont assisté samedi à un forum des candidats à la mairie dans le Bronx — à l’exception du résident actuel.

Un siège pour le maire Eric Adams est resté vide sur la scène, alors que cinq challengers se sont relayés pour prendre le départ du président sortant inculpé lors du premier forum de ce type du cycle 2025.

« Nous avons une ville qui est au bord du précipice à bien des égards et nous sommes à la croisée des chemins », a déclaré Kirsten John Foy, animatrice de la Christian Charismatic Prayer Fellowship, qui a accueilli l’événement. « S’il est trop gênant pour vous de vous présenter dans le Bronx aujourd’hui, ce sera peut-être trop gênant pour les électeurs de se présenter le jour du scrutin. »

Chaque candidat semblait plus préoccupé par le mandat d’Adams que ses concurrents.

« L’intérêt de l’élection d’un maire démocrate était que nous allions nous rapprocher d’une garde d’enfants universelle et continuer à travailler à rebours jusqu’à ce que nous arrivions aux nouveau-nés », a déclaré la sénatrice d’État Jessica Ramos. Avec ses deux fils dans le public, Ramos a déclaré qu’elle voulait « se battre comme une mère pour remettre de l’ordre dans cette ville ».

« Si vous êtes un ami à la mairie, vous [are] faire de la banque, et cela doit changer », a déclaré l’ancien contrôleur municipal Scott Stringer. Il semblait faire référence aux scandales qui se multiplient et aux enquêtes municipales et fédérales qui engloutissent l’administration Adams.

Stringer a également critiqué la façon dont le maire a traité les migrants de la ville, affirmant qu’Adams « reprend essentiellement les points de discussion de Trump, lance l’oiseau au président des États-Unis, et le président des États-Unis a dit : « Vraiment ? J’ai 87 ans. Tu ne me parles pas comme ça… alors tu es coupé.’

Adams a critiqué son compatriote démocrate, le président Joe Biden, pour ne pas avoir financé adéquatement les dépenses de New York, qui accueille des dizaines de milliers de migrants depuis 2022.

Un porte-parole de la mairie n’a pas répondu à une demande de commentaires.

L’abordabilité, la sécurité publique et les transports ont dominé les discours de la plupart des candidats.

Le sénateur de l’État du Queens, Zohran Mamdani, a invoqué les deux lors de l’élaboration de son plan visant à financer les bus urbains gratuits grâce à une augmentation des impôts sur les riches – vantant le succès de son programme pilote qui a supprimé les tarifs d’un bus dans chaque arrondissement, y compris le Bx18-A dans le Bronx.

« Ce que nous avons découvert, c’est que lorsque vous rendez un bus gratuit, vous en faites un bus plus sûr. Dans toute la ville, les agressions contre les opérateurs de bus gratuits ont diminué de près de 40 pour cent. Dans le Bronx, Bx18A, les agressions ont diminué de plus de 70 pour cent », a déclaré Mamdani. « Donc, si vous êtes sérieux au sujet de la sécurité publique, nous devons être sérieux quant à tous les moyens par lesquels nous pouvons y parvenir. »

Les candidats ont tous souligné l’importance d’offrir des services de garde d’enfants et des programmes parascolaires financés par la ville, en particulier aux communautés à faible revenu.

Le contrôleur municipal, Brad Lander, a déclaré que la garde universelle après l’école peut « être un lieu non seulement pour ce dont les familles qui travaillent ont besoin – une garde d’enfants jusqu’à 6 ans ou jusqu’à la fin de la journée – mais aussi les heures, l’espace et les ressources dont nous avons besoin pour fournir notre aux jeunes un accès à tout un ensemble de choses que nous ne leur donnons pas pendant la journée scolaire : plus de sports et d’arts, de soutiens sociaux et émotionnels, de stages, de parcours professionnels et de littératie financière.

L’absence d’un autre homme politique new-yorkais – qui n’a pas encore déclaré sa candidature officielle à la course à la mairie – a pesé sur l’événement.

« Il y a des gens qui veulent profiter de cela comme d’une opportunité pour se justifier, parce qu’ils estiment que quelque chose leur est arrivé injustement dans leur dernier emploi. Ou alors ils voient une opportunité d’être politiquement prédateur », a déclaré Foy, faisant apparemment allusion à l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, qui a été envisager une course pour le maire.

Cuomo a démissionné de son poste de gouverneur après qu’un rapport ait révélé qu’il avait harcelé sexuellement 11 femmes, ce qu’il nie.

« Nous avons eu beaucoup de promesses au cours de l’année écoulée, des deux dernières années, des deux dernières décennies – des gens qui ont occupé des postes de direction, qui nous ont fait des promesses, et nous sommes toujours là aujourd’hui », a déclaré le sénateur d’État. Zellnor Myrie, faisant apparemment allusion à Cuomo et à d’autres. « Montre-moi. Montre-moi comment tu as servi.

Rich Azzopardi, un représentant de Cuomo, a déclaré à POLITICO qu’il n’avait pas regardé le forum, mais qu’il avait vu quelques tweets à ce sujet et qu’il avait préparé une déclaration.

« Tout cela est prématuré, mais les New-Yorkais savent que c’est le Gouverneur Cuomo qui a légalisé l’égalité du mariage, Roe contre Wade inscrit dans la loi de l’État, a inscrit dans les livres les protections contre les armes à feu et les lois sur les congés familiaux payés les plus strictes du pays, a mis en place un salaire minimum de 15 dollars et a rendu les frais de scolarité CUNY gratuits pour la classe moyenne, et a construit des projets précédemment déclarés impossibles, comme le La gare de Moynihan, les nouveaux aéroports LaGuardia et JFK, le métro de la Deuxième Avenue et le pont Kosciuszko, tout en réduisant les impôts et en maîtrisant les dépenses », a-t-il déclaré.

Une fois que les cinq candidats ont fini de parler, l’avocat public Jumaane Williams a pris la parole. Il a été présenté comme l’homme qui prendrait la relève en tant que maire si Adams démissionnait ou était démis de ses fonctions par la gouverneure Kathy Hochul.

« Andrew Cuomo serait une très mauvaise personne pour élire le maire de la ville de New York », a déclaré Williams. «Comme Donald Trump, il est passé maître dans l’art d’utiliser les traumatismes des gens contre eux, alors soyez très prudent lorsqu’il dit quelque chose auquel vous pourriez vous identifier – c’est un ensemble de compétences très dangereuses qu’il possède. … Je pense que la plupart des candidats seraient d’accord avec cela.