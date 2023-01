“Pas d’amnistie !” : les manifestants brésiliens demandent la prison pour les émeutiers

RIO DE JANEIRO (AP) — « Pas d’amnistie ! Pas d’amnistie ! Pas d’amnistie !

Le chant a résonné sur les murs de la salle bondée de la faculté de droit de l’Université de Sao Paulo lundi après-midi. Quelques heures plus tard, c’était le cri de ralliement de milliers de Brésiliens qui affluaient dans les rues de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, apposés sur des affiches et des banderoles de protestation.

Les mots sont une demande de représailles contre les partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro qui ont pris d’assaut la capitale brésilienne dimanche, et ceux qui ont permis le saccage.

“Ces personnes doivent être punies, les personnes qui l’ont commandé doivent être punies, celles qui ont donné de l’argent doivent être punies”, a déclaré Bety Amin, une thérapeute de 61 ans, sur le boulevard principal de Sao Paulo. Le mot “DÉMOCRATIE” s’étendait sur le dos de sa chemise. « Ils ne représentent pas le Brésil. Nous représentons le Brésil.

La pression des manifestants pour la responsabilité évoque les souvenirs d’une loi d’amnistie qui, pendant des décennies, a protégé les militaires accusés d’abus et de meurtre pendant la dictature du pays de 1964 à 1985. Un rapport de la commission de la vérité de 2014 a suscité un débat sur la manière dont le Brésil s’est attaqué à l’héritage du régime.

Refuser d’infliger des sanctions “peut éviter les tensions en ce moment, mais perpétue l’instabilité”, a écrit Luis Felipe Miguel, professeur de sciences politiques à l’Université de Brasilia, dans une tribune intitulée “Pas d’amnistie” publiée lundi soir. “C’est la leçon que nous aurions dû tirer de la fin de la dictature militaire, lorsque le Brésil a choisi de ne pas punir les tueurs et les tortionnaires du régime.”

Lundi, la police brésilienne avait déjà arrêté environ 1 500 émeutiers, dont certains pris en flagrant délit de saccage du Congrès brésilien, de la Cour suprême et du palais présidentiel, tandis que la majorité a été arrêtée le lendemain matin dans un campement à Brasilia. Beaucoup ont été détenus dans un gymnase tout au long de la journée, et une vidéo partagée sur les réseaux sociaux pro-Bolsonaro a montré que certains se plaignaient de mauvais traitements dans l’espace bondé.

Le bureau de presse de la police fédérale a déclaré à l’Associated Press que la force prévoyait d’inculper au moins 1 000 personnes et avait commencé à les transférer à la prison voisine de Papuda.

L’administration du président Luiz Inácio Lula da Silva dit que ce n’est que le début.

Le ministre de la Justice Flávio Dino s’est engagé à poursuivre ceux qui ont agi dans les coulisses pour convoquer des partisans sur les réseaux sociaux et financer leur transport pour des crimes tels que le crime organisé, la mise en scène d’un coup d’État et l’abolition violente de l’État de droit démocratique. Il a également déclaré que les autorités enquêteraient sur les allégations selon lesquelles le personnel de sécurité local aurait laissé la destruction se poursuivre sans relâche.

“Nous ne pouvons pas et ne ferons pas de compromis dans l’accomplissement de nos obligations légales”, a déclaré Dino. “Cet épanouissement est essentiel pour que de tels événements ne se répètent pas.”

Lula a signé dimanche un décret ordonnant au gouvernement fédéral d’assumer le contrôle de la sécurité dans la capitale. Il a été approuvé par la Chambre basse du Congrès lundi soir et passe maintenant au Sénat.

L’émeute de Brasilia a rappelé la menace pour la démocratie posée par des éléments d’extrême droite qui refusent d’accepter la défaite électorale de Bolsonaro. Depuis sa défaite le 30 octobre, ils ont campé à l’extérieur des casernes militaires, plaidant pour une intervention pour permettre à Bolsonaro de rester au pouvoir et d’évincer Lula. Lorsqu’aucun coup d’État ne s’est matérialisé, ils se sont soulevés eux-mêmes.

Parés du vert et du jaune du drapeau national, ils ont brisé des vitres, renversé des meubles et jeté ordinateurs et imprimantes au sol. Ils ont percé des trous dans une peinture massive d’Emiliano Di Cavalcanti au palais présidentiel et détruit d’autres œuvres d’art. Ils ont renversé la table en forme de U où se réunissent les juges de la Cour suprême, arraché une porte du bureau d’un juge et vandalisé une statue à l’extérieur du tribunal. Des heures se sont écoulées avant que la police n’expulse la foule.

« C’est inacceptable ce qui s’est passé hier. C’est du terrorisme », a déclaré Marcelo Menezes, un policier de 59 ans originaire du nord-est de l’État de Pernambuco, lors d’une manifestation à Sao Paulo. “Je suis ici pour la défense de la démocratie, je suis ici pour la défense du peuple.”

Aux cris de “Pas d’amnistie !” ont également été entendus lors du discours inaugural de Lula le 1er janvier, en réponse au président détaillant la négligence de l’administration Bolsonaro sortante.

Bolsonaro, un ancien capitaine de l’armée, est devenu nostalgique de l’ère de la dictature, a salué un tortionnaire notoire comme un héros et a déclaré que le régime aurait dû aller plus loin dans l’exécution des communistes. Son gouvernement a également commémoré l’anniversaire du coup d’État de 1964 au Brésil.

Les analystes politiques avaient averti à plusieurs reprises que Bolsonaro jetait les bases d’une insurrection dans le moule de celle qui s’est déroulée au Capitole américain le 6 janvier 2021. Pendant des mois, il a alimenté la conviction parmi les partisans inconditionnels que le système de vote électronique du pays était sujet à fraude – bien qu’il n’ait jamais présenté de preuves et que des experts indépendants n’aient pas été d’accord.

Les résultats de l’élection, les plus proches depuis le retour du Brésil à la démocratie, ont été rapidement reconnus par les politiciens de tous les horizons, y compris certains alliés de Bolsonaro, ainsi que des dizaines d’autres gouvernements. Le président sortant a surpris presque tout le monde en disparaissant rapidement de la vue, sans concéder sa défaite ni crier catégoriquement à la fraude. Lui et son parti ont présenté une demande d’annulation de millions de voix, qui a été rapidement rejetée par l’autorité électorale.

Rien de tout cela n’a dissuadé ses partisans inconditionnels de leur conviction que Bolsonaro appartenait au pouvoir.

Immédiatement après l’émeute, Lula a déclaré que les soi-disant « fanatiques fascistes » et leurs bailleurs de fonds devaient être tenus pour responsables. Il a également accusé Bolsonaro d’avoir encouragé le soulèvement.

Bolsonaro a nié l’accusation du président dimanche. Écrivant sur Twitter, il a déclaré que les manifestations pacifiques faisaient partie de la démocratie, mais que le vandalisme et l’invasion des bâtiments publics franchissaient la ligne.

Les autorités enquêtent également sur le rôle de la police du district fédéral dans l’incapacité d’arrêter l’avancée des manifestants ou de se tenir à l’écart pour les laisser se déchaîner. Les procureurs de la capitale ont déclaré que les forces de sécurité locales étaient pour le moins négligentes. Un juge de la Cour suprême a temporairement suspendu le gouverneur régional, qui supervise la force, pour ce qu’il a qualifié d’« omission volontaire ». Un autre juge a reproché aux autorités du Brésil de ne pas avoir réprimé rapidement le « néofascisme local ».

Le bouleversement a finalement incité les gouvernements municipaux et des États à disperser les campements pro-Bolsonaro à l’extérieur des casernes militaires qui durent depuis les élections. Leurs tentes et leurs bâches ont été démontées et les résidents ont été renvoyés.

Mais les manifestants pro-démocratie ont cherché lundi à faire en sorte que leur message – “Pas d’amnistie!” — a été entendu par les autorités chargées de l’enquête et des poursuites, ainsi que par des éléments d’extrême droite qui oseraient à nouveau défier la démocratie.

“Après ce qui s’est passé hier, nous devons descendre dans la rue”, a déclaré Marcos Gama, un retraité qui a manifesté lundi soir à Sao Paulo. “Nous devons réagir.”

___

Le vidéojournaliste AP Mello a rapporté de Sao Paulo.

David Biller et Felipe Mello, Associated Press