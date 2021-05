Pas d’AMIS noirs? Reunion Special Faces Flak pour ne pas mettre en vedette une célébrité noire dans la liste des invités

Quelques jours après la diffusion sur les réseaux sociaux de l’épisode spécial très attendu «Friends: The Reunion», tout ne semble pas bien se passer pour les producteurs de la sitcom à succès des années 90. L’épisode spécial, devenu le parler de la ville depuis la semaine dernière, se vante d’un line-up impressionnant de 30 invités, dont Justin Beiber, Malala Yousafzai et le groupe de K-pop BTS.Les fans ont cependant été déçus de constater qu’aucune des stars n’était Black.

L’épisode spécial devrait être diffusé sur le service de streaming HB0 Max. Tout en présentant le casting original de la série ainsi que plusieurs acteurs qui ont figuré dans la série au fil des ans, tels que Tom Selleck (Richard) et Maggie Wheeler (Janice), la liste des invités comprend Lady Gaga, le footballeur David Beckham, des acteurs comme Kit Harrington et Mindy Kaling.

«Friends», qui a mis fin à ses 10 ans à la télévision NBC en 2004, était l’une des émissions de télévision les plus populaires des années 1990 et a trouvé une nouvelle vie sur les plateformes de streaming où elle est l’une des émissions les plus regardées au monde. La nouvelle de la date de diffusion de la réunion est rapidement devenue l’élément le plus populaire dans le monde sur Twitter. Mais, contrairement à l’émission originale, la réunion n’a inclus aucune célébrité noire. Pas même Aisha Tyler, qui a joué le rôle de Charlie dans une poignée d’épisodes dans Saisons 9 et 10 et est le seul artiste noir à avoir joué un rôle important dans le spectacle à succès.

«Friends: The Reunion», mettant en vedette les six membres de la distribution originale, devait à l’origine avoir été filmé il y a plus d’un an, mais a été retardé à plusieurs reprises par la pandémie de coronavirus. même scène sonore à Los Angeles que la comédie originale sur six jeunes de 20 ans, jouée par Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry, vivant à New York.

Alors que beaucoup sur les réseaux sociaux ont déploré le manque d’acteurs noirs sur l’épisode spécial, d’autres n’ont pas été surpris. «Je vois que la réunion des Amis a le même nombre de Noirs que la série originale. Cohérence, je suppose ?? », a écrit l’utilisateur de Twitter Leslie Myer.

Ah oui. AMIS Après nous avoir convaincus que NYC n’a pas de Noirs ou de Marrons pendant 9 saisons, ils organisent une réunion avec 25 célébrités et évitent d’une manière ou d’une autre de trouver une seule personne noire. https://t.co/kSYyN3MtQ3– Del ¦ Rocksteady Dev 🎮 (@TheCartelDel) 14 mai 2021

la prémisse de l’épisode de la réunion des Amis sera: les Amis ne connaissent toujours pas de Noirs. – Scott Weinberg (@scottEmovienerd) 13 mai 2021

Je pensais que la réunion des amis serait un épisode spécial où nous aurons un aperçu de la vie du personnage maintenant, mais je ne sais plus ce que c’est et je ne suis pas curieux de le savoir. De plus, aucune personne noire n’est impliquée, donc c’est sur la marque pour eux – Will (@critiquehf) 14 mai 2021

Merde, même la réunion des Amis a décidé de rester extrêmement blanche. Ils n’ont même pas ramené leur seul membre noir de la distribution – Desiree Middlebrook (@desiwiththewine) 14 mai 2021

Friends a été critiqué pendant des décennies pour être irréaliste au centre de New York. Ensuite, ils prévoient une réunion avec 0 guest stars noires. D’accord. pic.twitter.com/yxKTlAS8E4 – noirceur everdeen 🐺 (@traceyecorder) 13 mai 2021

Voici ce que j’ai commenté sur Facebook: «Oh, plus de Noirs? Mon, les temps n’ont pas changé. Comment mon émission préférée se trompe-t-elle encore? » #FriendsReunion @hbomax– Chimère L. Smith (@ chiluvs1) 13 mai 2021

Friends et plusieurs autres émissions populaires de l’époque telles que Will and Grace, Alley McBeal, Sex and the City et d’autres n’ont pas réussi à représenter les personnes de couleur et d’ethnie dans le cadre de la culture de New York. Les fans ont donc été déçus après que les créateurs de Friends n’aient pas saisi l’opportunité de renverser une erreur historique en incluant des Noirs dans l’épisode reuinin de la série pour célébrer l’héritage de la série.

