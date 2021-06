Pas d’aller pour Tokyo: Serena Williams annonce qu’elle MANQUERA les Jeux olympiques cet été

23 fois vainqueur du Grand Chelem, Williams a remporté l’or olympique en simple et en double à Londres en 2012, et a également remporté l’or en double à Pékin en 2008 et à Sydney en 2000.

Cette fois, le joueur de 39 ans ne sera pas parmi les concurrents lorsque les Jeux débuteront au Japon en juillet.

« En fait, je ne suis pas sur la liste olympique, alors… Pas à ma connaissance. Si c’est le cas, alors je ne devrais pas y figurer », a-t-il ajouté. a déclaré Williams, qui se prépare actuellement pour Wimbledon.

« Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j’ai pris ma décision olympique. Je n’en ai pas vraiment envie – je n’ai pas envie de les aborder aujourd’hui. Peut-être un autre jour. Pardon.

« Je n’y ai pas pensé. Dans le passé, c’était un endroit merveilleux pour moi. Je n’y ai vraiment pas pensé, alors je vais continuer à ne pas y penser.

Williams avait déjà parlé de ses doutes quant à sa participation à l’événement sportif d’été en raison des restrictions de Covid-19 et de la possibilité de ne pas pouvoir voyager avec sa fille de trois ans, Olympia.

D’autres stars de renom, dont l’icône masculine Rafael Nadal, seront également absentes de Tokyo, dans le cas de l’Espagnol alors qu’il se remet d’une blessure.

Le grand suisse Roger Federer ne s’est pas encore pleinement engagé dans l’événement.

La numéro deux mondiale féminine Naomi Osaka, qui est japonaise, a cependant annoncé qu’elle participerait aux Jeux.