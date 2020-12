L’autopsie de Diego Maradona a révélé que la légende argentine n’avait ni alcool ni stupéfiants dans son corps au moment de sa mort.

Maradona est décédée à l’âge de 60 ans le 25 novembre, deux semaines après avoir été libérée d’un hôpital de Buenos Aires à la suite d’une opération au cerveau.

Plus tôt ce mois-ci, une autopsie préliminaire a déterminé que Maradona était mort dans son sommeil d’un œdème pulmonaire aigu, une accumulation de liquide dans les poumons, en raison d’une insuffisance cardiaque congestive.

Le dernier rapport toxicologique n’a détecté ni alcool ni substances illégales mais la présence de psychotropes utilisés pour traiter l’anxiété et la dépression.

Il a également indiqué qu’en plus du cœur et des poumons, les reins et le foie de Maradona étaient endommagés.

Le rapport a également révélé que le cœur du vainqueur de la Coupe du monde 1986 pesait presque le double de celui d’un cœur normal.

Gianinna Maradona, l’une des filles de Maradona, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour commenter le résultat de l’autopsie et a déclaré que son père n’était pas lui-même dans les semaines précédant sa mort.

Des hommages ont été rendus à Diego Maradona dans le monde entier après l’annonce de sa mort le mois dernier. Photo par Alessio Paduano / Agence Anadolu via Getty Images

Elle a écrit sur Twitter: « Tous les fils de b —— attendant l’autopsie de mon père pour révéler des drogues, de la marijuana et de l’alcool. Je ne suis pas médecin mais je l’ai vu très enflé. Une voix robotique. Ce n’était pas sa voix. . «

Les autorités argentines ont ouvert une enquête sur la mort de Maradona et la police a fouillé le domicile et le bureau de l’un des médecins de Maradona, emportant des dossiers médicaux dans le cadre de l’enquête.

L’avocat de Maradona, Matias Morla, avait demandé une enquête complète sur les circonstances de la mort de la légende du football, critiquant ce qu’il a qualifié de lenteur de la réponse des services d’urgence.

Cependant, le bureau du procureur a nié cela et a déclaré que l’ambulance n’avait pas pris plus d’une demi-heure comme l’a dit Morla mais 12 minutes.

Maradona avait souffert d’une série de problèmes médicaux, certains dus à la drogue et à l’alcool. Il serait sur le point de mourir en 2000 et 2004.

Leopoldo Luque, le médecin qui a opéré le cerveau de Maradona le mois dernier, a également affirmé que l’ancienne star de Naples et de Barcelone était un patient difficile et avait expulsé le médecin de chez lui plusieurs fois dans les semaines précédant sa mort.