Rooibos ou rhum?

Le ministre de la police sud-africain a averti les restaurants de ne pas cacher l’alcool dans les théières pour essayer de contourner une nouvelle interdiction de vente d’alcool.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que « le comportement imprudent » causé par la consommation d’alcool augmentait le risque de propagation de Covid en annonçant l’interdiction lundi.

Une nouvelle variante à propagation plus rapide du coronavirus a été détectée en Afrique du Sud il y a environ deux semaines.

M. Ramaphosa a déclaré qu’il était devenu « bien implanté » dans le pays.

Dans le cadre d’une nouvelle série de restrictions visant à restreindre la transmission, il a interdit les rassemblements sauf pour les funérailles, imposé un couvre-feu entre 21h00 et 06h00 et ordonné à tous les magasins, bars et autres lieux de fermer avant 20h00.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi après l’entrée en vigueur des nouvelles mesures, le ministre de la police Bheki Cele a averti que les restaurants perdraient leurs licences commerciales et que les propriétaires seraient poursuivis s’ils ne respectaient pas l’interdiction.

« Ne mettez pas d’alcool dans vos théières dans les restaurants. Ne mettez pas d’alcool dans les bouteilles avec 0% d’alcool. Nous connaissons vos astuces, ne le faites pas », a déclaré M. Cele.

Le ministre de la police, Bheki Cele, a averti les restaurants que les autorités étaient au courant de « leurs astuces » pour cacher l’alcool

« Si nous constatons qu’il y a quelque chose de différent dans les théières et non du thé dans la théière – nous veillerons à ce que vous perdiez votre [trading] Licence. »

Pour vaincre un blocage strict imposé en avril et mai lors de la première vague Covid-19, certains restaurants ont cherché à échapper à l’interdiction des ventes d’alcool en servant des boissons dans des théières et d’autres contenants.

L’interdiction d’alcool annoncée lundi sera en vigueur jusqu’à la mi-janvier et sera appliquée par la police avec le soutien de l’armée.

Crise du coronavirus en Afrique du Sud:

Dimanche, l’Afrique du Sud est devenue le premier pays d’Afrique à passer un million de cas de Covid-19 officiellement enregistrés, avec près de 27000 décès depuis le début de l’épidémie en mars.

L’histoire continue

La semaine dernière, il a enregistré une moyenne quotidienne de 11 700 nouvelles infections – une augmentation de 39% par rapport à la semaine précédente – et de mercredi à vendredi, le nombre quotidien de nouveaux cas était supérieur à 14 000.

« Comme nous le devions dans les premiers jours du verrouillage, nous devons maintenant aplatir la courbe pour protéger la capacité de notre système de santé afin de lui permettre de répondre efficacement à cette nouvelle vague d’infections », a déclaré lundi M. Ramaphosa.

« Les comportements imprudents dus à une intoxication alcoolique ont contribué à une augmentation de la transmission. Les accidents et la violence liés à l’alcool exercent une pression sur nos services d’urgence hospitaliers. »