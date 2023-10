Pas d’aide humanitaire à Gaza – ministre israélien de l’Energie

L’eau, le carburant et l’électricité ne seront pas rétablis tant que les otages israéliens ne seront pas libérés, a déclaré Israel Katz

Le siège de Gaza par Israël ne sera pas levé tant que le Hamas ne libérera pas tous les otages qu’il a capturés, a déclaré jeudi le ministre de l’Energie Israël Katz. Cette annonce intervient après que les autorités israéliennes ont coupé l’eau, le carburant et l’électricité dans l’enclave palestinienne à la suite d’une attaque surprise perpétrée par des militants du Hamas samedi.

« Aide humanitaire à Gaza ? Aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucune pompe à eau ne sera ouverte et aucun camion de carburant n’entrera jusqu’à ce que les personnes enlevées par les Israéliens soient rapatriées chez elles », » a écrit Katz sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Dans un article précédent, le ministre a déclaré qu’Israël fournissait depuis des années à Gaza de l’électricité, de l’eau et du carburant. « Au lieu de dire merci, ils ont envoyé des milliers d’animaux humains massacrer, assassiner, violer et kidnapper des bébés, des femmes et des personnes âgées. » Katz a déclaré, ajoutant qu’Israël continuerait à renforcer le siège de Gaza. « jusqu’à ce que la menace du Hamas contre Israël et le monde soit éliminée. »

Le blocus de Gaza a été initialement annoncé lundi par le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, qui a déclaré avoir ordonné un « siège complet de la bande de Gaza » et qu’il y aura « Pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant et pas d’eau. »

« Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence » dit Gallant.

Dans le même temps, l’UE et l’ONU ont fait part de leurs inquiétudes quant aux actions d’Israël à Gaza, le commissaire européen aux affaires étrangères Josep Borrell déclarant mardi que priver la population civile de Gaza de nourriture, d’eau et d’électricité n’était pas conforme au droit international.

L’ONU, à son tour, a annoncé qu’elle ouvrirait des enquêtes sur d’éventuels crimes de guerre commis lors de la dernière escalade du conflit israélo-palestinien, soulignant qu’elle avait « des preuves claires » que les deux parties avaient commis de graves violations des lois internationales relatives aux droits de l’homme.

La dernière vague de violence a commencé samedi lorsque le Hamas, un groupe militant palestinien qui contrôle une grande partie de Gaza, a lancé l’opération Al-Aqsa Flood, tirant des roquettes et envoyant des commandos profondément en territoire israélien. L’armée israélienne a répondu en bombardant Gaza et en coupant tous ses services publics, alors qu’Israël déclarait officiellement la guerre.

Jeudi matin, Israël avait enregistré au moins 1 300 morts et quelque 3 300 blessés parmi ses citoyens. Les autorités palestiniennes à Gaza ont recensé au moins 1 203 morts et plus de 5 763 blessés depuis le début des hostilités.