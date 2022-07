Pas d’accord sur la revue Hulu: Zoey Deutch joue dans un film d’horreur pour l’âge des influenceurs

À première vue, Danni Sanders, le protagoniste du film Hulu Pas bon, se lit comme une femme de comédie romantique moderne : elle est seule, déprimée, sa carrière est au point mort, elle mange de la malbouffe et boit trop (bien que, comme presque toutes les héroïnes de comédie romantique, elle soit extrêmement mince et traditionnellement sexy), ses parents d’hélicoptère la choyer, et pourtant elle a faim d’attention. Malheureusement pour elle, cependant, Danni Sanders n’obtient pas le Bridget Jones arc de rédemption. À la place, Pas bon reflète de plus près Cher Evan Hansen, en ce sens qu’il s’agit d’une personne profondément antipathique qui fait quelque chose de si moralement méprisable que vous devenez de plus en plus convaincu qu’elle ne peut pas se racheter. Spoiler : Elle ne le fait pas !

Pas bon n’est pas le premier film à faire la satire de l’âge des influenceurs, mais c’est de loin le plus troublant. La configuration est la suivante : Danni, joué avec une étrange crédibilité par Zoey Deutch, est un éditeur de photos dans une propriété multimédia Refinery29-meets-BuzzFeed-esque appelée Depravity. Son bureau est rempli de gays très cool et méchants qui considèrent à juste titre son comportement comme rebutant et bizarre. (Dans un ascenseur, un jour, elle demande à deux personnages ce qu’ils font après le travail ; ils lui disent qu’ils vont à un bowling queer. Danni répond : “Yas queen, tue ! Je vais probablement boire seul dans mon appartement jusqu’à ce que je m’évanouisse et que j’appelle mon ancien meilleur ami du lycée ou quelque chose du genre. Vous avez tellement de chance, vous avez une communauté, un défilé, vous pouvez aller jouer au bowling !”)

Le rêve ultime de Danni est d’écrire, même s’il n’a pas grand-chose à dire. Quand elle lance un article intitulé “Pourquoi suis-je si triste?” son éditeur le rejette au motif qu’il est complètement sourd (“Le ton sourd ne peut-il pas être, comme, une marque ? Comme Lena Dunham ?” proteste-t-elle). Pendant ce temps, son ennemi professionnel, journaliste très respecté harpistementionne qu’elle postule pour une retraite d’écrivain à Paris, alors naturellement, Danni prétend qu’elle est aussi partir en retraite d’écrivain parisien en créant un faux site internet pour une émission inexistante. Plutôt que d’y aller, cependant, elle photoshope des photos d’elle-même à des points de repère français au hasard pour impressionner son patron, Harper, ses partisans et le YouTuber e-boy grungy de son bureau, Colin (Dylan O’Brien). Pourtant, quelques minutes seulement après avoir posté un Instagram à l’Arc de Triomphe, un attentat terroriste frappe et elle est bombardée de “ça va?” messages. En réponse, elle publie une réponse standard sur IG Story : « Je vais bien et je suis en sécurité. Je n’ai pas encore de service fiable, mais sachez que je vais bien. Dévasté pour ceux qui ne le sont pas.

Alors que le monde est en deuil, Danni est récompensée par tout ce qu’elle a toujours voulu : le respect professionnel, l’attention de son béguin et une célébrité mineure sous la forme d’un article viral et d’un hashtag ultérieur intitulé “Je ne suis pas d’accord” sur ce que c’était que d’être témoin de la attaques. Dans un groupe de soutien pour les survivants de la violence de masse, auquel elle participe afin d’extraire les membres de leur traumatisme, elle rencontre Rowan (Mia Isaac), une adolescente survivante d’une fusillade dans une école devenue militante du contrôle des armes à feu. Et c’est là qu’il fait vraiment noir.

Envieux du succès de Rowan en tant qu’activiste-influenceur, Danni chevauche son manteau en se liant d’abord avec elle, puis en co-écrivant un discours et en la rejoignant sur scène lors d’un rassemblement. Lorsque le gros mensonge de Danni s’effondre et qu’elle est par la suite annulée, la réputation de Rowan en prend également un coup. La scène finale du film est un slam poétique au cours duquel Rowan discute de l’effet que cela a eu sur elle et de l’injustice de tout cela. “Pourquoi les gens comme vous ont-ils des films sur Netflix et Hulu et des gens comme moi se font-ils dire de rester assis et d’attendre le changement?” elle demande.

Le problème avec ce morceau de méta-critique est que le film connaît déjà la réponse à cela : c’est parce que l’une de ces choses (annuler des siècles de politiques pro-armes) semble déprimante et impossible et l’autre (regarder des films sur les influenceurs) est facile et nous permet de nous moquer de l’idiotie impitoyable et désespérée. Alors que le film tente de souligner le vide des Instagrammeurs professionnels à travers la dangereuse obsession de Danni pour l’influence et la stupidité générale de Colin, le message pourrait être plus efficace s’il n’incluait pas, par exemple, plusieurs camées sympathiques de Caroline Calloway, une influenceuse aux illusions de grandeur. connu pour attirer l’attention à tout prix.

C’est une ligne dure que le film ne réussit pas toujours à marcher, d’autant plus que Pas bon oppose le propre complexe de victimes d’une femme blanche privilégiée à la véritable victimisation d’une jeune fille noire, et il y a beaucoup plus en jeu ici que le simple nombre de suiveurs. Mais en fin de compte, l’atterrissage colle: même si le dernier tiers du film semble inconfortable et inconfortable, c’est un peu le but. Ce n’est pas un film sur Danni réhabilitant son image, c’est un film sur ce qui se passe lorsque vous faites de votre propre misère et du narcissisme le problème de tous les autres. Ça n’allait jamais avoir une fin heureuse.

J’espère que Pas bon (sortie le 29 juillet sur Hulu) trouve son public, et qu’il y aura plus de films faisant la satire de l’économie des créateurs qui disent quelque chose de plus fort que simplement « Tout cela est assez stupide, hein ? » C’est peut-être le début d’une nouvelle formule de comédie romantique : plutôt que de rechercher l’amour romantique pour combler le vide béant dans la vie de notre protagoniste, elle essaiera plutôt de devenir célèbre et, on suppose, se rendra compte que la célébrité n’est pas la solution miracle pour le bonheur que se marier avec le premier mec qui vous donne l’heure de la journée l’est non plus. Je l’appelle maintenant : dans le quatrième Bridget Jones film, elle et Colin Firth lancent un OnlyFans.

