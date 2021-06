Pas d’accord frontalier: Trudeau et Biden se rencontrent, mais ne progressent pas dans la suppression des restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada

« Nous continuerons à travailler en étroite collaboration pour avancer de la bonne manière, mais chacun de nous mettra toujours au premier plan les intérêts et la sécurité de nos propres citoyens » Trudeau a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche en Grande-Bretagne après un sommet du G7, ajoutant que davantage de Canadiens devaient être vaccinés avant que les restrictions contre les voyages non essentiels ne soient levées.

Les restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada, mises en œuvre au début de la pandémie de Covid-19, sont devenues de plus en plus controversées alors que les entreprises continuent d’ouvrir et que les restrictions sanitaires sont allégées, les entreprises se plaignant que l’interdiction arrête essentiellement l’industrie du tourisme.

Biden et Trudeau se sont rencontrés samedi pour assouplir les restrictions aux frontières arrière, mais aucun accord n’a été conclu, le Canada étant à la traîne des États-Unis dans son taux de vaccination et voulant frapper 75% des citoyens avec au moins un coup avant de supprimer les restrictions de voyage. À l’heure actuelle, 61 % des Canadiens ont reçu au moins une dose d’un vaccin, selon les dossiers de vaccination du gouvernement.

Trudeau a montré des signes de vouloir assouplir les restrictions de voyage au début du mois lorsque le gouvernement a annoncé que les citoyens rentrant chez eux qui sont complètement vaccinés pourraient sauter la quarantaine de 14 jours à partir de juillet qui a été requise.

Le Canada, a averti Trudeau lors de sa conférence de presse, est l’un des « de nombreux pays » cette « Dites que ce n’est pas le moment de voyager. »

Les restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada ont été renouvelées mensuellement depuis leur mise en place en mars 2020 et la série actuelle de restrictions devrait expirer le 21 juin, bien que cette date soit probablement prolongée.

