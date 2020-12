TipRanks

Le milliardaire David Shaw parie gros sur ces 3 actions de la santé

Les derniers mois ont été marqués par une forte volatilité et une tendance à la hausse du marché, car l’une des plus grandes sources d’incertitude – à savoir la campagne électorale – s’est résolue d’elle-même. Le climat politique actuel est considéré comme favorable à l’investissement dans la santé – des augmentations d’impôts et de nouvelles réglementations sur le prix des médicaments, anticipées avant les élections, lorsque les pronostiqueurs s’attendaient à ce que les démocrates surfent sur une « vague bleue » pour une victoire générale, sont maintenant observés comme improbable sous un gouvernement aux divisions partisanes étroites. À la lumière des nouvelles conditions, le stratège de Goldman Sachs David Kostin a amélioré sa position sur le secteur de la santé de sous-pondéré à surpondéré. Kostin recommande les actions de la santé en tant que valeur de fin d’une stratégie de portefeuille diversifiée. Il souligne que le secteur a augmenté de 6% au cours du mois dernier, mais ajoute qu’il est toujours proposé à des prix avantageux, déclarant: «La santé est la meilleure opportunité du point de vue de la valeur. Ils sont les moins chers qu’ils aient été, c’est donc un domaine d’intérêt. »Mais comment les investisseurs sont-ils censés faire la distinction entre les gagnants des soins de santé à long terme et ceux qui sont prêts à manquer? Une stratégie consiste à suivre l’activité des pros: entrez David Shaw, qui est largement connu pour ses impressionnantes capacités de sélection de titres. Le nom de Shaw est familier aux adeptes du trading quantitatif. Il a aidé à développer les techniques à la fin des années 80, et sa maîtrise précoce du quant l’a aidé à faire de son entreprise, DE Shaw, un géant de 82 milliards de dollars de l’industrie de la couverture. Alors que la plupart des opérations quotidiennes de DE Shaw sont désormais gérées par le Comité exécutif, Shaw reste toujours impliqué dans les décisions stratégiques de plus haut niveau. Dans cet esprit, nous avons décidé de nous inspirer de l’activité récente de DE Shaw. En gérant trois actions de la santé que le fonds a récupérées au cours du troisième trimestre via la base de données de TipRanks, nous avons découvert que la communauté des analystes était également de la partie, car chacun arbore une note de consensus «Strong Buy». Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Tout d’abord, Vertex Pharmaceuticals, une société basée à Boston qui a commencé à créer des médicaments pour les patients atteints de fibrose kystique, une maladie pulmonaire génétique grave et généralement mortelle. Vertex a actuellement quatre traitements approuvés contre la mucoviscidose sur le marché, ainsi qu’un pipeline de recherche actif axé sur les médicaments pour traiter les maladies génétiques rares. La stratégie de Vertex est de développer des médicaments qui traiteront ou amélioreront la mutation génétique sous-jacente de ces maladies, plutôt que de supprimer les symptômes. La société a des traitements en cours de développement pour une gamme variée de conditions, notamment la drépanocytose, la bêta-thalassémie et la dystrophie musculaire de Duchenne.La société a enregistré une solide performance financière au troisième trimestre, générant 1,54 milliard de dollars, en hausse de 62% d’une année sur l’autre. Le BPA s’est établi à 2,64 $, dépassant les prévisions de 10,5%. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. La société a annoncé en octobre qu’elle interromprait ses travaux sur l’étude de phase 2 du VX-814, le principal médicament de son pipeline de recherche pulmonaire, en raison de problèmes de sécurité. Cette décision a fait baisser les actions de 20%, et elles ne se sont toujours pas rétablies, ce qui constitue un contexte intéressant pour les récents achats de Shaw. Le fonds a acheté 203 308 actions VRTX au troisième trimestre. Aux prix actuels, cela vaut 46,8 millions de dollars. Il est important de se rappeler que Shaw a effectué ces achats avant que la nouvelle du VX-814 n’éclate.Covering Vertex for Piper Sandler est l’analyste 5 étoiles Edward Tenthoff, qui écrit à propos de l’action: «Alors que le VX-814 pour un déficit en alpha-1 antitrypsine (AATD) l’arrêt a été décevant, nous pensons que la vente d’actions VRTX a été exagérée. Le VX-864 de suivi a lancé une étude de phase II, avec une structure distincte, qui peut atténuer la toxicité hépatique médiée par l’échafaudage du VX-814 avec des données attendues en 1H: 21. En outre, l’étude de phase II du VX-147 dans FSGS s’inscrit avec des données attendues en 2021. « À cette fin, Tenthoff évalue VRTX en surpoids (c’est-à-dire acheter). Il fixe un objectif de prix de 307 $ qui implique un potentiel de hausse de 33% pour le prochain 12 mois. Dans l'ensemble, il semble que Wall Street soit d'accord avec Tenthoff. Les actions VRTX ont une note consensuelle des analystes Strong Buy, basée sur 14 achats et 4 prises. L'objectif de cours moyen de 287,50 $ le suggère Pour le troisième trimestre, le résultat s’est établi à 41 milliards de dollars, tandis que le BPA s’est établi à 4,41 dollars. Le BPA a dépassé les attentes pendant 7 trimestres consécutifs. Les résultats montrent la qualité d’un assureur médical majeur à un moment de crise sanitaire mondiale, parmi lesquels David Shaw. 782 737 actions ont été rachetées par DE Shaw au troisième trimestre, la position totale atteignant désormais 804 425 actions. La position est évaluée à 168 millions de dollars. L’analyste de la Deutsche Bank George Hill couvre Cigna, et il est également impressionné par ce qu’il voit. À propos de la position actuelle de la société, écrit-il, «Cigna a connu une augmentation trimestrielle de l'utilisation médicale – une tendance qui, selon la société, persistera dans la seconde moitié de l'année et au cours de l'exercice 21, entraînant probablement des tendances MLR plus normalisées.» «Nous continuons. pour voir Cigna comme l'une des histoires de croissance les plus attrayantes dans l'espace MCO, se négocier avec une évaluation convaincante, bien que nous admettions que le pessimisme des investisseurs concernant l'espace de l'assurance commerciale pourrait empêcher l'expansion du multiple d'actions à court et moyen terme « , a conclu l'analyste . Conformément à ces commentaires, Hill évalue les actions de CI comme un achat avec un objectif de cours de 280 $. Ce chiffre indique une confiance dans une croissance à la hausse de 34% pour 2021. (Pour voir le bilan de Hill, cliquez ici) Dans l’ensemble, les 14 commentaires récents sur Cigna se décompose à 13 achats et 1 maintien, faisant de la note consensuelle de l’analyste un achat fort. L’action se vend à 209,35 $, et l’objectif de cours moyen de 255,57 $ suggère une hausse de 22% par rapport à ce niveau (voir l’analyse des actions CI sur T ipRanks) Syneos Health (SYNH) Enfin, Syneos, une organisation de recherche sous contrat qui se présente comme offrant des solutions biopharmaceutiques. Les services de Syneos comprennent la bioanalyse, le développement clinique, la commercialisation, les diagnostics et les dispositifs médicaux. La société sert une clientèle mondiale, aidant les sociétés de recherche à mener des essais cliniques de stade avancé. Syneos offre l’expertise multidimensionnelle que les biopharmaceutiques concentrés n’auront pas nécessairement. La valeur de la niche peut être vue à partir des revenus et des bénéfices – Syneos dépasse régulièrement 1 milliard de dollars de revenus par trimestre; le résultat récent du troisième trimestre était de 1,1 milliard de dollars. Le BPA a augmenté depuis le premier trimestre, lorsque la crise corona a frappé l'économie, et les bénéfices du troisième trimestre, à 93 cents par action, ont dépassé les prévisions de 17%. La croissance du BPA d'une année à l'autre a été plus forte, à 20%. L'expert quant à Shaw est clairement impressionné par SYNH, assez pour acheter 164 135 actions supplémentaires, doublant presque sa participation dans le stock. L'actionnariat actuel de Shaw dans Syneos s'élève à 21,9 millions de dollars. y compris le SNC, l'oncologie et les maladies complexes au cours des prochaines années. En tant que tel, nous voyons une marge de manœuvre à la hausse par rapport aux niveaux actuels, car SYNH continue de générer une croissance des revenus et des bénéfices supérieure aux moyennes de l'industrie. croître de 30% l'année prochaine. Dans l'ensemble, Syneos obtient une note d'achat fort du consensus des analystes. La cote est appuyée par 6 achats et 1 attente. L'objectif de prix moyen, de 78,57 $, implique un potentiel de hausse de 20% par rapport au cours actuel de 65,65 $. 