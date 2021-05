Pas d’accès complet pour les inspecteurs de l’ONU aux sites nucléaires après l’expiration de l’accord provisoire – Président du Parlement iranien

Le gouvernement iranien ne doit pas «Compromettre les réalisations techniques de l’industrie nucléaire avec ses buts et objectifs politiques», et doit mettre en œuvre une loi établissant une feuille de route pour s’éloigner de l’accord nucléaire international connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), ont déclaré les législateurs iraniens.

Cela comprend l’interdiction à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’accéder aux images de surveillance et aux propres archives de Téhéran à partir de sites nucléaires, a déclaré dimanche le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf.

«Nous sommes déterminés à ce que le [law] être mis en œuvre à des moments précis », a-t-il déclaré lors d’une séance publique du parlement. Au 22 mai, l’AIEA «N’a pas le droit d’accéder aux images de la caméra et aux informations de l’Organisation de l’énergie atomique [of Iran]. »

Ghalibaf faisait référence à une loi adoptée par le parlement en décembre 2020, qui chargeait le gouvernement de prendre un certain nombre de mesures pour augmenter la pression sur les autres signataires du JCPOA. L’accord nucléaire, qui a été signé sous l’ancien président américain Barack Obama, offrait à l’Iran un allégement des sanctions économiques et des opportunités commerciales en échange de l’acceptation de restrictions sur son industrie nucléaire. L’administration Trump s’est retirée de l’accord et a poursuivi ce qu’elle a appelé une « campagne de pression maximale », imposant de nombreuses séries de sanctions à l’Iran et à ses partenaires commerciaux.

Téhéran a demandé aux signataires européens de le protéger de la pression de Washington et, après avoir trouvé leur réponse insatisfaisante, a progressivement renié de plus en plus sa part du marché. L’administration Biden a déclaré qu’elle souhaitait revenir à l’accord, mais les pourparlers à Vienne pour trouver un moyen de restaurer le JCPOA n’ont pas encore abouti à une percée.

La loi iranienne fixe plusieurs délais dans lesquels le gouvernement doit prendre des mesures telles que l’installation de centrifugeuses d’enrichissement supplémentaires et la production d’une certaine quantité d’uranium enrichi. En février, l’agence nucléaire iranienne a reçu l’ordre de suspendre la surveillance des activités nucléaires par l’AIEA en vertu du Protocole additionnel.

Juste à l’approche de cette échéance, Téhéran et l’AIEA ont élaboré un accord temporaire de trois mois qui limitait l’accès de l’organisme soutenu par l’ONU aux sites iraniens à un niveau conforme à la loi iranienne. Les agences ont convenu de «Un accord technique bilatéral temporaire, compatible avec la loi, par lequel l’AIEA poursuivra ses activités de vérification et de surveillance nécessaires.»

L’espoir était que les pourparlers de Vienne porteraient bientôt leurs fruits et que les législateurs iraniens accepteraient de revenir sur la décision. Le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI), Ali Akbar Salehi, a déclaré que l’Iran pourrait supprimer les images et démonter les caméras après l’expiration de l’accord provisoire.

«Ce n’est pas une date limite pour le monde. Ce n’est pas un ultimatum. Il s’agit d’un problème interne interne entre le parlement et le gouvernement » Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a déclaré en février dans une interview accordée au média iranien anglophone Press TV, faisant référence à la nouvelle loi.

Nous avons une démocratie. Nous sommes censés appliquer les lois du pays. Et le parlement a adopté une loi – que cela nous plaise ou non, nous sommes censés la mettre en œuvre.

Le dernier délai fixé dans la loi a expiré samedi, et les remarques du président du parlement indiquent que les législateurs iraniens veulent voir ses dispositions mises en œuvre, quelle que soit la manière dont elles pourraient affecter les pourparlers à Vienne.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!