Le grand Jaap Stam de Manchester United a qualifié le séjour d’Erik ten Hag à Old Trafford de “pas convaincant”, mais a souligné que le Néerlandais est un “grand manager” qui a besoin de plus de temps pour mettre en œuvre son style.

Stam, qui a joué dans la défense de United entre 1998 et 2001, a déclaré à la BBC que son compatriote avait mis en œuvre un “très bon football” pendant son mandat d’entraîneur de l’Ajax, mais qu’il n’avait jusqu’à présent pas réussi à imprimer sa marque de football à Manchester.

“Nous pensons tous, et moi-même bien sûr des Pays-Bas, que nous considérons tous Ten Hag comme un très bon manager”, a déclaré Stam à Football Focus.

“C’est un excellent manager. Il a joué un très bon football avec l’Ajax, un football basé sur la possession, sur le pied avant, gardant la possession, dominant, plaçant les joueurs dans les espaces pour qu’ils puissent s’ouvrir et aller de l’avant. Nous attendons tous que Ten Hag le fasse. ça aussi avec United.”

Mais près de 18 mois après que l’entraîneur a pris ses fonctions à Old Trafford, Stam affirme qu’il n’est pas encore impressionné par le style de jeu de United.

“La saison dernière, ils ont bien fait en termes d’accès à la Ligue des Champions, à la finale de la FA Cup, [winning the] Carabao Cup, mais ils n’ont pas bien joué.

“Il [Ten Hag] a dépensé beaucoup d’argent, nous devons être honnêtes sur ce point : il a dépensé beaucoup d’argent pour recruter des joueurs, donc vous en attendez plus. Mais cette saison et la façon dont ils ont commencé ne sont pas convaincants sur la façon dont ils jouent au football.

“Vous voulez voir United jouer – je ne dirai pas comme City – dominer, avoir le ballon, circuler librement, avancer, affronter les joueurs, dépasser les joueurs, récupérer des centres, terminer ces centres, gagner le deuxième ballon et puis recommencer. Et ce n’est pas là.

“C’est un peu dû à Ten Hag car il doit faire des choix. Il a déjà eu pendant plus d’une saison le temps de travailler avec beaucoup de ces joueurs. Mais je pense toujours qu’il est un bon manager et qu’il a besoin de plus de temps pour enfin y parvenir. sa façon de jouer.”

Stam n’a disputé qu’un seul derby à Manchester pendant son séjour dans le nord-ouest, un match nul 1-1 en 2001, mais a qualifié le choc de dimanche contre City d'”opportunité d’une vie” pour United.

“Pour battre City maintenant [would be] “C’est un très grand pas en avant pour United”, a-t-il déclaré. “S’ils y parviennent, cela leur donne le coup de pouce pour aller de l’avant, la confiance augmentera encore plus. Je pense que c’est une étape dont Ten Hag et l’équipe ont besoin.”

Stam, ancien manager de Reading, a déjà exprimé son désir de retourner en Angleterre, et plus particulièrement dans son ancien club, dans un rôle d’entraîneur. Le défenseur a remporté trois titres de Premier League et la Ligue des champions 1998/99 avec United, mais a été licencié par le FC Cincinnati après en avoir remporté quatre en 25 matchs dans son dernier poste de manager.