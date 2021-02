Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il n’était « pas satisfait » de la performance de Callum Hudson-Odoi lors du match nul 1-1 à Southampton lorsqu’il a remplacé l’ailier après l’avoir amené à la mi-temps.

Hudson-Odoi a remplacé l’attaquant Tammy Abraham à la pause, mais a ensuite été accroché à 13 minutes de la fin pour Hakim Ziyech.

L’international anglais a réagi avec colère à son remplacement, mais Tuchel a maintenu sa décision et a déclaré qu’il attendait plus d’Hudson-Odoi.

« Je ne suis pas préoccupé par Tammy Abraham, ce n’était pas la blessure, c’était difficile pour lui de montrer sa qualité », a-t-il déclaré à BT Sport après le match.

« Il n’a pas pu mettre son empreinte dans ce match donc nous avons changé la formation. Nous avons amené Callum Hudson-Odoi mais je n’étais pas content de son attitude, de son énergie et de son contre-pression.

« Je l’ai enlevé et nous demandons à 100%, je pense qu’il n’est pas dans la bonne forme pour nous aider. C’était une décision difficile mais demain c’est oublié et il a toutes les possibilités pour commencer contre l’Atletico Madrid. »

S’exprimant lors d’une conférence de presse par la suite, Tuchel a ajouté: « C’était difficile de créer une chance et nous avions besoin d’un contre-pressage pour forcer les erreurs pour la deuxième balle et avoir une chance facile.

« Nous devions être précis avec le contre-pressage et je n’ai pas ressenti cela de Callum aujourd’hui. Je ne l’ai pas ressenti, mais je lui fais confiance. »

Tuchel a été très critique à l’égard des joueurs offensifs de Chelsea après avoir échoué à remporter un match de Premier League pour la première fois en six matches.

Mason Mount a sauvé un point pour Chelsea après que Southampton soit passé par le prêteur de Liverpool Takumi Minamino.

« Nous avions non seulement la possession mais une bonne possession dans la moitié de terrain adverse, dans les 20 derniers mètres, nous avons manqué de qualité et c’est la vérité », a déclaré Tuchel à la BBC.

« Nous manquions de détermination, d’agressivité et plus d’occasions individuelles. Nous contrôlions 80 mètres, toutes les contre-attaques et quand vous contrôlez le match comme ça et que vous avez besoin d’un penalty pour marquer, vous voyez que le problème est clair. »

Chelsea reste quatrième du classement mais pourrait tomber en dehors des places de la Ligue des champions si Liverpool et West Ham United remportaient des victoires plus tard ce week-end.