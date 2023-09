"Pas comme si personne ne l’avait aidée, les gens lui donnaient entre 50 et 100 roupies": Un flic sur l’horreur du viol

Une fille mineure, violée et saignante, a fait du porte-à-porte pour demander de l’aide mais a été refoulée, montrent des images de sécurité d’un quartier d’Ujjain, dans le Madhya Pradesh.

Le chef de la police d’Ujjain, Sachin Sharma, en réponse aux informations selon lesquelles les résidents auraient refusé d’aider la jeune fille de 15 ans, n’a pas partagé son avis, affirmant qu’ils l’avaient aidée avec de l’argent. Un grand total de Rs 120.

« Les réponses ont été mitigées. Les gens des localités qu’elle a traversées l’avaient aidée. Certains lui ont donné Rs 50, d’autres Rs 100. Elle a traversé un péage en chemin. Le personnel sur place lui a donné de l’argent et des vêtements. Au moins 7 -8 personnes ont essayé d’aider », a déclaré l’officier à NDTV.

Des images de vidéosurveillance montrent un homme chassant la jeune fille, qui était à moitié nue après l’agression. Elle a finalement obtenu de l’aide dans un ashram, où un prêtre lui a donné ses vêtements et a appelé la police. Vingt minutes plus tard, les policiers sont arrivés et elle a été transportée d’urgence à l’hôpital.

Concernant les images de l’homme refoulant l’adolescente, l’officier supérieur de la police a déclaré : « Nous avons retracé la vidéo et interrogé les gens dans cette zone. Lorsque nous l’avons trouvée, elle avait 120 roupies que des gens de la localité lui avaient données. »

Lorsqu’il a été souligné que la jeune fille avait plus besoin de soins médicaux que d’argent dans ces circonstances, l’officier Sachin Sharma a répondu : « Les gens avaient peut-être des réserves. Mais financièrement, ils ont essayé de l’aider autant qu’ils le pouvaient. »

Le policier a également déclaré que la jeune fille ne demandait pas spécifiquement de l’aide, mais qu’elle s’approchait des gens et leur disait que quelqu’un la suivait. « Dans les déclarations que nous avons enregistrées, des gens lui ont dit qu’elle répétait à plusieurs reprises : ‘Je suis en danger, quelqu’un est derrière moi’. Elle n’était donc pas stable, les gens ont réagi en conséquence », a-t-il déclaré.

L’état de la jeune fille est désormais stable, même si elle souffre de blessures très graves. Il n’y a eu aucune arrestation dans cette affaire jusqu’à présent.

La police a découvert qu’elle venait d’un autre district du Madhya Pradesh, à environ 700 km d’Ujjain. Elle y réside avec son grand-père et son frère aîné. Dimanche, elle a quitté la maison pour aller à l’école mais n’est pas revenue. Des membres de sa famille avaient également porté plainte pour disparition.

L’incident a une fois de plus mis en lumière le triste bilan du Madhya Pradesh en matière de crimes contre les femmes. Le Madhya Pradesh a signalé le plus grand nombre de viols dans le pays en 2021, selon le National Crime Records Bureau. Plus de la moitié de ces crimes concernaient des mineurs.