« Il y a deux dimensions à cette immunité : les anticorps [which] diminue avec le temps, mais la deuxième dimension très importante de la vaccination est ce qu’on appelle les lymphocytes T. Ils ont tendance à protéger les gens contre les maladies graves, mais ils offrent également une durabilité », a expliqué Soriot.

« Avec la technologie que nous utilisons, nous avons une production très élevée de cellules T. Nous espérons pouvoir disposer d’un vaccin durable qui protège pendant une longue période. Donc, nous ne savons pas encore si nous aurons besoin d’un troisième rappel ou non. , seul le temps nous le dira. »

Les lymphocytes T sont une sorte de globule blanc qui joue différents rôles dans la défense du corps contre un virus envahissant. Par exemple, ils peuvent attaquer l’agent pathogène ou soutenir différents globules blancs dans la production d’anticorps.

Les anticorps empêchent les virus d’envahir les cellules, mais ne durent pas aussi longtemps que les cellules T.

Soriot a ajouté que le seul moyen de savoir si des injections de rappel seraient vraiment nécessaires était de vérifier si l’efficacité du vaccin diminuait avec le temps.

« Nous savons que [our vaccine] a une baisse des anticorps [over time] – nous n’avons pas encore constaté de baisse d’efficacité, mais il est un peu tôt pour juger, seul le temps nous le dira, et j’espère que les lymphocytes T fourniront cette protection durable et à long terme. »

Mercredi, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré à « The Exchange » de CNBC que la société était « très, très confiante » qu’une troisième dose de son vaccin fournirait une immunité suffisante pour se protéger contre la variante delta à propagation plus rapide de Covid.