Alors que les détails de la proposition de secours Covid-19 de Joe Biden ont été divulgués aux médias grand public, les Américains touchés par des mois de verrouillages se sont inquiétés du montant de soulagement ponctuel qui est devenu un football politique partisan.

Dans le cadre du « plan de sauvetage américain » de 1,9 billion de dollars, la nouvelle administration souhaite déployer 1400 chèques pour compléter les 600 dollars. « stimulus » envoyé le mois dernier, qui « Porterait le total à 2 000 $ que Biden a demandé », par AP.

Le montant a provoqué une certaine rancune, car Biden réclame officiellement un paiement de 2000 dollars – tout comme le président sortant Donald Trump, seulement pour qu’il soit rejeté par le Sénat.

personne ne ferait mieux de me dire d’aller doucement avec Joe Biden s’il nous a déjà déçus une semaine avant de devenir président. – Léon Thomas (@renegadecut) 14 janvier 2021

Je veux dire, cela ne dit pas "nous avons besoin de chèques de 1400 $ s’ajoutent aux chèques de 600 $ pour compléter le stimulus de 2000 $" est-ce que ça? https: //t.co/k1vzgMyXBt – trunt présinal (@_tarrvis) 14 janvier 2021

À tous ceux qui répondent "1 400 USD + 600 USD = 2 000 USD" … donne-moi une putain de pause. La promesse de Biden était de 2000 $, et je parierais tout ce que personne qui l’a entendu ne pensait qu’il avait l’intention de soustraire les 600 $. – Peter Daou (@peterdaou) 14 janvier 2021

Biden plus long: prenez les petits 600 $ que vous avez reçus l’année dernière et ajoutez les 1400 $ que nous vous donnerons cette année et BAM, vous avez 2000 $ https://t.co/7b0s8mjVZe – Quand a lieu la grève générale? (@SoulRevision) 14 janvier 2021

Cependant, d’autres n’ont pas tardé à souligner que les chèques proposés s’additionnaient à l’argent déjà envoyé pour un total de 2 000 $, donc c’est toujours correct sur le plan technique. Il suit également ce que le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont) a proposé.

Bernie a fait apparemment pic.twitter.com/TFs1gO9Wqd – John (@ JayM153) 14 janvier 2021

En plus de « stimulus, » le plan Biden prolongerait les allocations de chômage et le moratoire sur les expulsions et les saisies jusqu’en septembre 2021, ont rapporté les principaux médias citant ses collaborateurs. Cela augmenterait également le salaire minimum fédéral à 15 $ et augmenterait les congés payés pour ceux qui ont encore un emploi.

Environ 400 milliards de dollars dans la proposition permettraient de s’attaquer directement à la pandémie, dont 20 milliards de dollars pour les efforts de vaccination, 50 milliards de dollars pour étendre les tests et 130 milliards de dollars pour aider à rouvrir les écoles – qui ont été pour la plupart fermées depuis mars dernier.

Le plan prévoit l’embauche de 100 000 «Agents de santé publique» pour encourager les vaccinations et retracer les personnes infectées. Biden dit qu’il souhaite que 100 millions de vaccins soient distribués au cours de ses 100 premiers jours. Ses collaborateurs ont également déclaré aux journalistes que le plan souhaitait accorder une attention particulière aux communautés minoritaires.disproportionné»Touchés par la pandémie.

Un autre 350 milliards de dollars est «Axé sur l’aide économique et l’aide aux États et aux localités», selon AP. Les républicains ont déjà résisté à cela comme un renflouement d’États dirigés par les démocrates qui récompenserait leurs verrouillages autodestructeurs, mais les démocrates s’attendent à avoir la majorité au Sénat avec la vice-présidente Kamala Harris comme bris d’égalité.

Tout l’argent devrait être emprunté, ajoutant à la dette nationale américaine de 27 billions de dollars, mais des assistants ont déclaré aux médias que la dette est « Plus gérable » car les taux d’intérêt sont actuellement bas.

