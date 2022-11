Pas Bigg Boss 16, Rakhi Sawant entre dans Bigg Boss Marathi 4 en tant que challenger

Au cours des derniers jours, la rumeur a couru que Rakhi Sawant pourrait entrer dans Bigg Boss 16, hébergé par Salman Khan, en tant que candidate générique après avoir également participé aux deux dernières saisons. Mais maintenant, surprenant tout le monde, l’actrice de Main Hoon Na a rejoint Bigg Boss Marathi 4, animé par Mahesh Manjrekar, en tant que challenger.

Avec Rakhi, trois autres challengers ont rejoint l’émission de téléréalité en cours. Aroh Welankar de Bigg Boss Marathi 2, Mira Jagannath de Bigg Boss Marathi 3 et Vishal Nikam, vainqueur de Bigg Boss Marathi 3, sont entrés dans la maison en tant que challengers.

Aroh Welankar avait récemment critiqué Shiv Thakare, qui a remporté Bigg Boss Marathi 2 et participe actuellement à Bigg Boss 16, sur ses réseaux sociaux lorsqu’il a mentionné qu’il n’aurait pas dû pardonner à Shiv lorsque ce dernier l’a mordu pendant leur saison. Il a fait ce post lorsque Shiv a provoqué Archana Gautam pour le frapper dans la version hindi de l’émission de téléréalité. Archana a été éjecté de la maison pendant deux jours et a ensuite été ramené à l’intérieur de Bigg Boss 16.

LIRE | Bigg Boss 16: Quand Shiv Thakare a mordu le concurrent Aroh Welankar pendant Bigg Boss Marathi 2

Les internautes semblent mécontents de voir Rakhi entrer dans la version marathi de l’émission de téléréalité. Un utilisateur d’Instagram a commenté: “Je sais que Rakhi est le plan B pour chaque équipe Bigg Boss. C’est comme quand le TRP tombe en panne, ils appellent Rakhi, donc mon point est que cette saison est un flop.” Un autre a écrit: “Pourquoi Rakhi yarr !! ?? Nous ne voulons pas la voir dans TOUS les Big Boss qui se passent dans le monde !!”.





Pour les non-initiés, Rakhi a participé à la première saison de Bigg Boss, animée par Arshad Warsi, et est devenu le troisième finaliste. Dans Bigg Boss 14, elle est entrée en tant que challenger et s’est retrouvée quatrième finaliste, et dans Bigg Boss 15, elle est entrée en tant que candidate générique et a été expulsée la dernière semaine.