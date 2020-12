LONDRES: Mis à part un effort majestueux de Son Heung-min et un but fantastique sur la contre-attaque de Harry Kane, ce n’était pas joli quand Tottenham Hotspur a battu Arsenal 2-0 pour revenir en tête de la Premier League dimanche.

Mais après avoir accumulé sept points sur une série de matches, beaucoup pensaient que Tottenham se dénoncerait comme des tricheurs dans la course au titre, mais peu de fidèles du club s’en soucieront.

Après 11 matchs, Tottenham compte 24 points, son meilleur départ depuis 2011, et en plus, on a l’impression qu’il y a beaucoup plus à venir d’une équipe qui peut même se permettre de quitter Gareth Bale dimanche en tant que remplaçant inutilisé.

L’incroyable fer à friser de Son à 13 minutes, de l’aide de Kane, et la frappe de Kane sur la barre transversale, de l’aide de Son, juste avant la mi-temps ont donné le contrôle à Tottenham et ils ont juste garé un bus blanc pour Arsenal pendant toute la seconde période.

«Bien sûr, nous sommes très heureux. Nous avons contrôlé le match en étant solide défensivement », a déclaré le manager de Tottenham, Jose Mourinho, dont l’équipe n’avait que 31% de possession de balle.

Pas le genre de mots normalement accueillis par un club avec la devise «Dare is do».

Mais Tottenham, après avoir battu Manchester City 2-0 dans un match similaire, battant un match nul 0-0 contre Chelsea et Arsenal, montre le genre de pragmatisme qui remporte l’argenterie sinon les admirateurs.

Mourinho a renvoyé Tottenham à la base. Force défensive, esprit combatif au milieu de terrain et efficacité d’attaque.

Et cela fonctionne même si Mourinho est trop long dans la dent pour parler des perspectives de titre.

« Nous avons joué à City, Chelsea, Arsenal – si vous obtenez trois points, quatre points de ces matchs, ce n’est pas la fin du monde, c’est normal. Nous avons sept points », a déclaré Mourinho.

«Nous n’avons pas obtenu de but contre des équipes phénoménales, nous sommes bien sûr au bon moment et l’équipe est dans une bonne position mentalement, mais rien ne change.

« Le problème avec la Premier League, c’est que c’est Crystal Palace maintenant et il n’y a aucune garantie que nous gagnerons. »

Alors que le duo mortel de Kane et Son attirera les projecteurs – ils ont cumulé 11 buts en championnat en 11 matchs cette saison – Mourinho a choisi le milieu de terrain danois Pierre-Emile Hojbjerg, sous contrat à Southampton, comme clé de la solidité de son équipe.

«Pierre est très intelligent, il lit très bien le jeu, il comprend très bien le jeu. Il deviendra certainement entraîneur un jour. Il est ennuyeux et demande toujours pourquoi nous faisons ceci et cela », a déclaré Mourinho.

«Sur le terrain, il lit très bien la situation, il est physiquement très fort et techniquement, il est bien meilleur que ce que les gens pensent.

«La simplicité est géniale. Et l’homme est si simple dans tout ce qu’il fait avec le ballon et je pense qu’il est un joueur phénoménal. «