Pas besoin de s’inquiéter d’un mandat fédéral de vaccin, dit Fauci… les entités locales feront probablement le travail de forcer les coups de Covid-19 – RT USA News

Le Dr Anthony Fauci a augmenté le volume de ses sonnettes d’alarme Covid-19, avertissant que les Américains vaccinés devraient porter des masques à l’intérieur, car les mandats locaux obligent les non vaccinés à se faire piquer s’ils veulent participer à la société.

« Je ne pense pas que vous allez voir un mandat central, » Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, a déclaré mercredi dans une interview à CNBC. « Je pense qu’il y aura un réflexe de recul là-dessus. »

Mais ce que je vois à l’avenir, ce sont des mandats locaux, des entreprises locales, des universités et collèges locaux, de sorte que si les gens veulent faire des choses et pouvoir participer à des activités, ils se feront vacciner.

Fauci a fait ses commentaires au milieu de la propagation de la variante Delta plus contagieuse de Covid-19, qui a incité des gouvernements locaux comme le comté de Los Angeles à réimposer les mandats de masque quel que soit le statut de vaccination. Contrairement aux directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggérant que les personnes qui ont été vaccinées contre le virus n’ont pas besoin de porter de couvre-visage, Fauci a déclaré que les Américains vaccinés devraient envisager de se masquer à l’intérieur pour se protéger de la variante Delta.





« Si vous voulez faire un effort supplémentaire en matière de sécurité, même si vous êtes vacciné, lorsque vous êtes à l’intérieur, en particulier dans des endroits surpeuplés, vous pouvez envisager de porter un masque. » dit Fauci. Il a ajouté que l’augmentation des infections à Covid-19 chez les personnes vaccinées reflète la variante « capacité extraordinaire de transmission de personne à personne ».

L’administration Biden a raté son objectif de faire vacciner 70% des adultes américains avec au moins leur première dose d’ici le 4 juillet. Le taux actuel de premier vaccin chez les adultes est inférieur à 66% et 57% sont entièrement vaccinés, selon les données du CDC. Parmi l’ensemble de la population américaine, près de 49% sont complètement vaccinés.

L’administration Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas prévu de délivrer un mandat fédéral ou d’introduire un système centralisé de «passeport pour les vaccins» pour accéder aux lieux publics, mais Fauci s’est de plus en plus mobilisé pour que les municipalités, les institutions et les entités privées obtiennent le même effet grâce aux exigences locales. . Il a prédit plus tôt ce mois-ci dans une interview à CNN que les mandats locaux deviendront plus courants une fois que les vaccins Covid-19 auront reçu l’approbation complète de la Food and Drug Administration (FDA), plutôt que d’être distribués dans le cadre d’autorisations d’urgence comme c’est actuellement le cas.





