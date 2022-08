Pas besoin de réduire la consommation d’énergie et pas de risque de pannes d’électricité hivernales, déclare le numéro 10 au public

Les gens devraient continuer à utiliser autant d’énergie qu’ils le souhaitent car il n’y a aucun risque de pannes d’électricité hivernales, déclare le numéro 10 – rejetant les avertissements des experts.

D’anciens conseillers du gouvernement ont exhorté le gouvernement à copier l’UE en s’adressant au public sur la nécessité de réduire la demande pour éviter une pénurie d’approvisionnement, ainsi que de réduire leurs factures en flèche.

Mais la porte-parole de Boris Johnson a insisté sur le fait que le Royaume-Uni n’avait pas besoin d’agir car, contrairement à la plupart des pays de l’UE, il ne dépend pas des importations de gaz russe.

“Les ménages, les entreprises et l’industrie peuvent être sûrs qu’ils obtiendront l’électricité et le gaz dont ils ont besoin pendant l’hiver”, a-t-elle déclaré. L’indépendant.

“C’est parce que nous avons l’un des systèmes énergétiques les plus fiables et les plus diversifiés au monde”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Nous avons accès à nos propres réserves de gaz de la mer du Nord aux côtés d’importations régulières de partenaires fiables comme la Norvège”.

Lorsqu’on lui a demandé si le public devait réduire sa consommation d’énergie de quelque manière que ce soit, la porte-parole a répondu: “Non”. Elle a déclaré: “Ces décisions, en termes de consommation d’énergie, restent des décisions pour les individus.”

Le conseil vient malgré certains experts craignant qu’il y ait un risque de pannes hivernales – surtout si des problèmes en Norvège et en France réduisent leurs exportations vers le Royaume-Uni.

Adam Bell, responsable de la stratégie énergétique du gouvernement jusqu’à l’année dernière, a prédit une probabilité de 10 % de plusieurs jours cet hiver lorsque « pendant un court nombre d’heures, certains consommateurs domestiques perdront de l’électricité ».

“En n’éduquant pas le public sur la meilleure façon de réduire leur demande, ils augmentent la probabilité d’un problème de sécurité d’approvisionnement”, a déclaré M. Bell, actuellement au cabinet de conseil Stonehaven, ce week-end.

Malgré les commentaires du n ° 10, les responsables sont connus pour jouer en privé au «pire scénario» de pannes d’électricité et de coupures de gaz cet hiver qui pourraient déclencher des mesures d’urgence.

