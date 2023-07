Une femme qui s’est vu interdire de conduire pendant près de deux ans en attendant sa condamnation ferait face à « une sorte de double peine » si elle se voyait désormais imposer une interdiction supplémentaire obligatoire d’un an, a statué le plus haut tribunal du Canada.

La décision unanime de la Cour suprême du Canada a confirmé la convention de common law selon laquelle un tribunal peut accorder un crédit pour le temps déjà purgé lorsqu’aucune disposition explicite ne s’y oppose.

La décision a été rendue vendredi dans le cas de Jennifer Basque, qui a été accusée d’avoir conduit un véhicule à moteur avec une concentration excessive d’alcool dans le sang à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2017.

Basque a passé les 21 mois suivants, entre sa comparution initiale devant le tribunal et sa condamnation, sous le coup d’une interdiction qui l’empêchait de conduire.

Basque a plaidé coupable et un juge a imposé une amende de 1 000 $ et une interdiction de conduire obligatoire d’un an. Mais le juge a également tenu compte du temps qui s’était écoulé, ce qui signifie qu’elle n’a pas été soumise à la nouvelle interdiction de conduire.

Cependant, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a accueilli l’appel de la Couronne et modifié la décision du juge afin d’inclure l’interdiction de conduire obligatoire d’un an.

Basque a fait valoir que sa demande de crédit-temps n’était nullement limitée par l’imposition de l’interdiction obligatoire d’un an. La Couronne a toutefois déclaré que l’octroi d’un crédit irait à l’encontre de l’application de l’interdiction minimale, même si la loi était muette sur la question de l’octroi d’un crédit.

Une peine supplémentaire ne serait ni juste ni équitable : décision

Dans sa décision de vendredi, la Cour suprême a déclaré qu’au moment où Basque a été condamnée, elle avait déjà purgé l’interdiction minimale de conduire prévue par la loi.

« En conséquence, aucune autre interdiction n’est nécessaire dans cette affaire », a écrit le juge Nicholas Kasirer au nom du tribunal.

L’octroi d’un crédit sur la base du pouvoir discrétionnaire reconnu en common law « est parfaitement compatible » avec l’application de l’interdiction minimale de la loi dans cette affaire, a déclaré Kasirer.

« Il était donc loisible au juge de la peine de tenir compte de la période de 21 mois déjà purgée par Mme Basque, car cela ne porterait pas atteinte à l’intention du législateur », écrit-il.

« L’intention du Parlement est respectée, que la peine soit purgée avant ou après la condamnation du contrevenant, car l’effet sur le contrevenant est le même dans les deux cas. »

Sans intention législative claire à l’effet contraire, une loi ne devrait pas être interprétée comme modifiant substantiellement le droit, y compris la common law, a conclu la cour.

Si la loi pertinente exigeait qu’une peine minimale soit prononcée, les résultats pourraient bien être contre-intuitifs, voire absurdes, a écrit Kasirer.

Il a déclaré que l’imposition d’une période d’interdiction supplémentaire d’un an dans le cas de Basque « équivaudrait à une sorte de double peine, contraire aux exigences les plus fondamentales de justice et d’équité ».