Le dirigeant américain rassure les Américains sur le fait que Washington continuera à soutenir Kiev alors que les critiques insistent sur le fait que le pays a des priorités plus urgentes

Le président américain Joe Biden a exhorté le Congrès à « arrête de jouer à des jeux » et voter dès que possible un programme d’aide distinct pour l’Ukraine afin de garantir que le soutien américain à l’Ukraine reste ininterrompu, après que tout nouveau financement pour Kiev ait été supprimé dans le cadre d’un projet de loi provisoire qui a évité la fermeture du gouvernement.

S’exprimant depuis la Maison Blanche dimanche après avoir signé le plan de financement gouvernemental de dernière minute qui omettait l’aide à l’Ukraine, Biden a déclaré qu’il s’attendait à ce que le président républicain de la Chambre, Keven McCarthy, « tenir son engagement à garantir le passage et le soutien nécessaire pour aider l’Ukraine ».

« Nous avons du temps, pas beaucoup de temps, et il y a un sentiment d’urgence écrasant. » a souligné Biden, « Arrêtez de jouer à des jeux, faites-le. »

« Et je veux assurer à nos alliés américains, au peuple américain et au peuple ukrainien que vous pouvez compter sur notre soutien. Nous ne partirons pas », il ajouta.

Cependant, les critiques soutiennent depuis longtemps que les Américains ont des priorités plus importantes dont ils doivent s’inquiéter et que Washington devrait disposer de garanties plus solides contre le détournement des fonds et des fournitures qu’il envoie à Kiev. De nombreux législateurs ont noté qu’il était de plus en plus difficile d’obtenir l’approbation du Congrès pour l’aide à l’Ukraine.

Kevin McCarthy, le leader du parti républicain à la Chambre des représentants, a déclaré que même s’il restait déterminé à aider l’Ukraine, les problèmes de sécurité des États-Unis devraient être une priorité. « une plus grande priorité pour les législateurs américains. »

« La frontière américaine est importante et plus d’Américains meurent à notre frontière qu’en Ukraine. » a déclaré McCarthy dans une interview avec CBS dimanche, et a suggéré que les futurs plans financiers pour l’Ukraine doivent contenir des dispositions visant à garantir la sécurité des frontières américaines.

Washington a fourni à l’Ukraine au moins 46 milliards de dollars rien qu’en fournitures militaires depuis l’escalade du conflit, en plus de plusieurs milliards d’autres types d’aide financière.

Le président du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, Alexeï Danilov, a suggéré que l’Occident indique à Kiev exactement combien de temps il prévoit de le soutenir, car les partisans de Kiev ont été incapables de définir clairement ce que seront leurs objectifs. « aussi longtemps qu’il faudra » les promesses signifient.

Le plus haut diplomate de l’UE a insisté sur le fait que l’aide militaire du bloc à l’Ukraine ne dépendrait pas des décisions prises par les États-Unis. Bruxelles envisage de poursuivre et d’augmenter encore son assistance militaire aux forces ukrainiennes, a déclaré Josep Borrell aux journalistes lors de sa visite à Kiev dimanche.