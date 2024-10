WILLIAMSPORT, Pennsylvanie — Dans sa réponse la plus directe à ce jour sur les résultats des élections de 2020 depuis qu’il a rejoint la liste présidentielle républicaine, le sénateur JD Vance de l’Ohio a semblé dire mercredi qu’il ne croyait pas que Donald Trump avait perdu la dernière élection présidentielle.

Répondant aux questions des journalistes après avoir pris la parole lors d’un rassemblement dans le centre de la Pennsylvanie, Vance a été pressé par ses récentes apparitions au cours desquelles il a refusé directement de dire si Trump avait perdu ou non sa réélection contre Joe Biden.

« Quel message pensez-vous que cela envoie aux électeurs indépendants lorsque vous ne répondez pas directement à la question : Donald Trump a-t-il perdu en 2020 ? », a demandé un journaliste à Vance.

«Tout d’abord, à propos des élections de 2020, j’ai répondu un million de fois directement à cette question : non. Je pense qu’il y aura de sérieux problèmes en 2020. Alors, Donald Trump a-t-il perdu les élections ? Pas avec les mots que j’utiliserais », a déclaré Vance.

Il a ensuite réprimandé les médias pour s’être concentrés sur les dernières élections plutôt que sur les questions qui, selon lui, préoccupent les électeurs, comme le coût de la vie ou la frontière sud, ajoutant qu’il « s’en fout si vous êtes d’accord ou pas avec moi sur cette question.

« Ce que je sais de manière vérifiable, c’est qu’en 2020, de grandes entreprises technologiques ont censuré les Américains pour qu’ils ne parlent pas de choses comme l’ordinateur portable Hunter Biden », a déclaré Vance, un clin d’œil aux commentaires qu’il fait lors d’entretiens et d’apparitions en campagne électorale suggérant que la censure a coûté à Trump « des millions » de dollars. votes en 2020.

« Maintenant, prenons cela comme une réalité de base. Même les journalistes qui me vérifient constamment admettent que c’est réel. Vous pourriez dire – eh bien, disons que votre point de vue est que cela s’est produit et que nous pensons toujours que Trump a perdu, ou que cela s’est produit et nous pensons que cela signifie que Trump a gagné », a déclaré Vance. « Qui s’en soucie? C’est arrivé. La censure est une mauvaise chose, et c’est l’essentiel de notre attention.»

Plus tard, lors de sa deuxième étape de campagne de la journée, à Wilmington, en Caroline du Nord, Vance a doublé sa remarque lorsqu’un autre journaliste lui a demandé sa réponse plus tôt dans l’après-midi.

« J’ai répondu à cette question 10 fois récemment », a déclaré Vance. «Je pense que Big Tech a truqué les élections de 2020. C’est mon point de vue. Et si vous n’êtes pas d’accord avec moi, ce n’est pas grave.

Ayant eu la possibilité de poser une question complémentaire, le journaliste a demandé : « Pourquoi avez-vous répondu à la question maintenant ? Pourquoi avez-vous dit « non » alors que vous ne l’aviez pas dit auparavant ?

« J’ai donné cette réponse à cette question pendant littéralement des années », a déclaré Vance, prenant une fois de plus les médias à partie.

« Faites votre travail et concentrez-vous sur les problèmes qui intéressent le peuple américain, plutôt que sur les taureaux d’il y a quatre ans. »

Les représentants de Vance n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Bien qu’il ait longtemps remis en question les résultats de l’élection, Vance s’est montré prudent lors de ses apparitions publiques en affirmant avec certitude si Trump avait gagné ou perdu il y a quatre ans – un contraste frappant avec Trump, qui continue de dire que l’élection a été volée, alors même que les électeurs se prononcent déjà. bulletins de vote au concours de cette année.

Même avant que Vance ne soit nommé pour rejoindre la liste présidentielle républicaine, il a émis des doutes similaires sur les résultats et a déclaré qu’il n’aurait pas certifié les résultats des élections s’il avait été au Sénat le 6 janvier 2020.

« Si j’avais été vice-président, j’aurais dit à des États comme la Pennsylvanie, la Géorgie et tant d’autres que nous avions besoin de plusieurs listes d’électeurs, et je pense que le Congrès américain aurait dû se battre à partir de là », a déclaré Vance. une interview sur « This Week » sur ABC News en février, avant de rejoindre la liste présidentielle de Trump.

Cependant, l’une de ses réponses les plus remarquables en tant que candidat à la vice-présidence : est arrivé sur la scène du débat vice-présidentiel ce mois-ci, lorsque son homologue démocrate, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, l’a pressé sur le résultat des élections de 2020.

« A-t-il perdu les élections de 2020 ? » demanda Walz.

« Tim, je me concentre sur l’avenir », a répondu Vance avant de tourner à nouveau en dérision la censure sur les réseaux sociaux.

Plus récemment, dans une récente interview avec le podcast « The Interview » du New York Times, Vance a refusé à cinq reprises de dire explicitement si Trump avait perdu les élections de 2020, pointant une fois de plus la censure et posant une question à l’animateur de l’émission : « A fait grand les entreprises technologiques censurent une histoire qui, selon des études indépendantes, aurait coûté des millions de voix à Trump ?

Plus tard, lors de son événement à Williamsport, en réponse à une question complémentaire sur ce qu’il aurait besoin de voir en novembre pour dire que les élections de 2024 sont sécurisées, Vance a déclaré qu’il « ne s’en inquiétait pas » car beaucoup de travail avait été fait. fait pour « s’assurer que chaque bulletin de vote légal est déposé et que chaque bulletin de vote légal est compté ».

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com