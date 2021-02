La dirigeante française du Rassemblement national, Marine Le Pen, souvent critiquée pour les positions de son parti sur la migration et l’islam, a été placée dans la position inhabituelle de défendre la religion minoritaire au milieu d’un débat avec le ministre de l’Intérieur de Macron.

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur du parti au pouvoir République en marche, a critiqué Le Pen comme étant parti « Un peu doux » sur la question de l’islam en France comme le duo a débattu jeudi sur la chaîne France 2.

« Vous n’êtes pas assez dur ici, » Darmanin a dit Le Pen. «Si je vous comprends bien, vous êtes prêt à ne même pas légiférer sur la religion, et vous dites que l’islam n’est même pas un problème» mais plutôt «Idéologie, les salafistes, les Frères musulmans», et ainsi de suite, a-t-il soutenu, suggérant que le candidat de droite était devenu mou depuis les dernières élections.

Un débat incroyable où Darmanin, ministre de l'Intérieur de Macron dit à Marine Le Pen qu'elle va "mou, tendre" sur l'Islam. Le Pen, assez abasourdi, défend alors aux citoyens français le droit à la liberté religieuse.

Apparaissant visiblement choqué d’avoir été attaqué par la droite, Le Pen a répondu que l’islam était « Une religion comme les autres » et qu’elle n’avait aucun plan pour entraver ses pratiquants avec des règlements punitifs. «Je peux confirmer que je n’ai pas l’intention d’attaquer l’islam», rétorqua-t-elle.

Parce que je suis très attaché à nos valeurs françaises, je souhaite conserver une totale liberté de religion.

Le Pen a critiqué le gouvernement de Macron pour «Limiter la liberté de chacun d’essayer de modifier les libertés de quelques islamistes», jetant un coup d’œil à l’anti-« séparatisme » mesures, qui comprennent une menace d’interdiction de l’enseignement à domicile qui a été décriée comme étant excessivement large et intrusive.

Le gouvernement français a eu du mal à faire face à une montée de l’extrémisme islamique au cours des derniers mois se manifestant par une série d’attaques horribles, y compris la décapitation du professeur de lycée Samuel Paty, qui aurait montré une caricature du prophète Mahomet à sa classe. Les retombées de la violence ont vu jusqu’à la moitié des enseignants du secondaire français censurer consciemment leurs cours afin d’éviter de bouleverser les élèves musulmans (et vraisemblablement de subir le même sort que Paty).

Alors que Macron a tenté de paraître audacieux et décisif en réponse, fermant certaines mosquées jugées extrémistes et condamnant l’extrémisme islamique, ses détracteurs ont fait valoir qu’il ne faisait que pousser le problème hors de vue, où il deviendra encore plus dangereux.

Le Pen et son parti se sont longtemps opposés à la politique de porte ouverte de l’UE en matière d’immigration, appelant à des référendums sur plusieurs sujets connexes dans ce qu’elle a appelé une tentative de reprendre le contrôle des frontières françaises. Le Pen, qui se présente à nouveau contre Macron aux élections de l’année prochaine, avait une légère avance sur le président sortant à partir du 28 janvier, selon Politico, qui l’avait à 26% et Macron à 24%.

