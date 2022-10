Pas assez de personnes vaccinées – Biden — RT World News

Le président a reçu sa dernière dose devant la caméra, mais les Américains ne sont pas enthousiastes à l’idée d’un autre coup

Le président américain Joe Biden a reçu mardi sa cinquième dose de vaccin contre le Covid-19 et a exhorté les Américains à faire de même. Alors que le président fait pression pour un calendrier de vaccination annuel, moins de 10% de la population éligible a reçu le dernier vaccin spécifique à l’omicron.

“Se faire vacciner,” Biden a déclaré lors d’un événement à la Maison Blanche. “C’est incroyablement efficace, mais la vérité est que trop peu de gens l’obtiennent. Nous devons changer cela afin que nous puissions tous passer une saison des fêtes en toute sécurité et en bonne santé.

Biden, qui a attrapé un cas récurrent de Covid-19 plus tôt cet été alors qu’il avait reçu un total de quatre doses de vaccin à l’époque, a ensuite retroussé sa manche et a reçu sa cinquième dose – cette fois du rappel bivalent spécifique à l’omicron de Pfizer – devant la caméra .

Le président a déclaré que le vaccin contre le coronavirus est “tout comme le vaccin contre la grippe”, et ajouté que “Pour la plupart des Américains, un vaccin Covid chaque année sera tout ce dont ils ont besoin.”















Cependant, l’adoption de la dernière série de rappels a été lente. Moins de 20 millions de personnes ont pris la formulation mise à jour, soit seulement 8,5% de la population éligible, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Pendant ce temps, l’État de Floride a déconseillé les injections de rappel d’ARNm pour les enfants de moins de 18 ans et les hommes de moins de 39 ans, citant le faible risque posé par Covid-19 pour les enfants et le risque élevé d’arrêt cardiaque chez les jeunes hommes vaccinés. Plusieurs pays européens ont émis des recommandations similaires ces derniers mois, mais le CDC recommande toujours que les enfants aussi jeunes que cinq ans reçoivent des rappels bivalents et a recommandé que les vaccins Covid-19 soient ajoutés aux calendriers de vaccination de routine des enfants.

Tout au long de la pandémie de Covid-19, Biden a combiné une intense campagne de messagerie publique avec des mandats légaux pour les travailleurs et sous-traitants fédéraux dans le but d’augmenter le taux de vaccination aux États-Unis. Bien que certaines municipalités aient également rédigé leurs propres mandats, des contestations judiciaires ont suivi. Mardi, à New York, la Cour suprême de Staten Island a ordonné à la ville de lever son mandat et de réembaucher tous les employés licenciés pour non-respect de l’intégralité des arriérés de salaire.

Selon le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, près d’un tiers de la population mondiale n’a pas encore reçu une seule dose d’un vaccin Covid-19.