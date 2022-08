Pas assez de centres de refroidissement dans les zones les plus chaudes de New York, selon une étude

Le contrôleur, Brad Lander, a appelé la ville à ouvrir immédiatement davantage de centres de refroidissement dans des zones mal desservies comme East Flatbush – par exemple, en prolongeant les heures d’ouverture dans davantage de bibliothèques et de centres pour personnes âgées – et à les rendre plus faciles à trouver et à accéder, pour tous les résidents.

“Alors que le changement climatique rend les vagues de chaleur mortelles plus fréquentes, la ville de New York doit protéger ses habitants des effets dangereux sur la santé”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Alors que la planète se réchauffe sous l’effet de la combustion de combustibles fossiles, des villes comme New York sont aux prises avec des risques de chaleur croissants et des inégalités de chaleur. Environ 370 New-Yorkais meurent de chaleur chaque année ; le New York City Panel on Climate Change prédit que d’ici 2080, ce nombre pourrait être de 3 300. Et en raison du racisme historique dans le zonage et la planification et d’autres facteurs sociaux, les risques sont beaucoup plus grands pour les New-Yorkais à faible revenu et noirs.

Le nombre de centres par habitant varie considérablement même parmi les zones chaudes à faible revenu ; Brownsville, à Brooklyn, compte 17,3 centres pour 100 000 habitants, contre 1,2 à Elmhurst et Corona dans le Queens.