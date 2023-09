« Pas assez bon »: Erik Ten Hag exige plus de Garnacho de Manchester United

Erik Ten Hag a averti Alejandro Garnacho que ses performances précédentes cette saison étaient «pas assez bonnes» après que l’adolescent de Manchester United a marqué lors de la victoire de la Coupe de la Ligue de mardi contre Crystal Palace.

United a relâché la pression sur Ten Hag alors qu’ils ont suivi le succès 1-0 de samedi à Burnley en Premier League en battant Palace 3-0 au troisième tour à Old Trafford.

Garnacho a fait avancer United avec une frappe clinique en première mi-temps de la croix de Diogo Dalot, avant que Casemiro et Anthony Martial ne terminent la victoire confortable.

Le joueur de 19 ans a commencé les deux premiers matches de la saison de United, mais son apparition contre Palace a été la première fois qu’il était nommé dans la programmation de départ depuis une défaite à Tottenham il y a cinq semaines.

« Vous avez vu qu’au début de la saison, nous l’avons affronté, puis sa contribution n’était pas assez bonne », a déclaré le patron de United, Ten Hag.

«Il doit apprendre quand il fera son travail en défendant qu’il aura toujours son moment et il sera toujours décisif parce qu’il a de grandes qualités.

«De plus, ce n’est pas seulement hors du ballon. Mais je veux voir, comme aujourd’hui, qu’il entre dans la surface au bon endroit pour finir.

«Tout le monde l’aime, les fans comme lui, l’équipe l’aime, je l’aime mais nous devons aussi exiger de lui et le pousser parce qu’il peut agir à un niveau très élevé. Il doit le montrer tous les jours.

Ten Hag a été plus impressionné par le Maroc International Sofyan Amrabat, qui a rempli à l’arrière gauche lors de son premier départ pour le club, avant d’entrer dans son rôle de milieu de terrain préféré après la mi-temps.

Amrabat a rejoint United en prêt du club italien de la Fiorentina le jour de la date limite de transfert et Ten Hag est ravi de sa polyvalence.

« Sofyan est un joueur, et c’était l’une des raisons pour lesquelles nous l’avons signé, où l’équipe a besoin de lui, il jouera et il peut jouer dans plus de positions », a-t-il déclaré.

« Chaque joueur a sa meilleure position mais il donne une certaine dynamique au jeu. Nous l’avons vu aujourd’hui mais aussi pour lui et pour de nombreux joueurs, nous venons juste de commencer.

Ten Hag a refusé de répondre aux questions sur Jadon Sancho après qu’un rapport en Allemagne a déclaré que la mauvaise forme de l’ailier uni était en partie due aux longues sessions jouant à des jeux informatiques X-Box.

Sancho s’est entraîné loin de la première équipe de United après avoir mis en colère Ten Hag lorsqu’il a écrit sur les réseaux sociaux qu’il était fait du bouc émissaire à la suite de la décision du Néerlandais de le laisser hors d’un match à Arsenal plus tôt cette saison.

« Je ne parle pas de problèmes personnels et je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas disponibles », a déclaré Ten Hag avant de conclure sa conférence de presse.

