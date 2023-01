“Pas assez bien”: le verdict de Graham Potter sur la première mi-temps de Chelsea à Forest

Graham Potter a admis que la performance de Chelsea en première mi-temps n’était “pas assez bonne” lors du match nul 1-1 à Nottingham Forest.

Chelsea a récolté 15 points lors des 10 matchs de Potter en Premier League et l’entraîneur-chef a critiqué le rythme des passes et des mouvements de ses joueurs car ils n’ont pas réussi à s’appuyer sur le premier match de Raheem Sterling. Il a cependant refusé d’accepter que Chelsea ait été “intimidé” par Forest, car l’équipe promue est revenue de l’arrière pour mériter le point gagné par l’égalisation de Serge Aurier en seconde période.

Potter a déclaré à propos de la première mi-temps : « Notre niveau de performance n’était pas assez bon pour prendre les trois points. Nous n’avons pas déplacé la balle assez vite, [and there was] pas assez de mouvement.

“Quand le jeu est devenu un peu plus incontrôlable [in the second half] nous avons souffert avec les duels et avons eu du mal à gérer cet aspect. C’est un match difficile; Forest a joué un bon match mais nous sommes déçus de notre performance sur les 90 minutes et craignons de ne pas mériter la victoire. Cela aurait été injuste [for us] pour prendre les trois points.

Il manquait à Chelsea Reece James, absent pendant trois à quatre semaines avec une récidive de la blessure au genou qui l’avait exclu de la Coupe du monde, Wesley Fofana (genou), Ruben Loftus-Cheek (mollet), Ben Chilwell (ischio-jambiers), N’ Golo Kanté (ischio-jambiers) et Édouard Mendy (épaule).

Guide rapide Les chants homophobes des fans de Nottingham Forest condamnés Montrer Nottingham Forest enquête sur des informations faisant état de chants homophobes de la part de certains de leurs fans lors du match de Premier League de dimanche contre Chelsea. Le groupe officiel de supporters LGBTQ + de Chelsea a tweeté vers la fin de la première mi-temps pour “condamner totalement” le chant qui, selon lui, pourrait être entendu au City Ground, lors d’un match diffusé en direct sur Sky Sports. Forest a déclaré dans un communiqué peu de temps après le temps plein: “Le club est au courant des informations concernant les chants destinés aux supporters de Chelsea d’une minorité de supporters ce soir et ne tolère aucun type de comportement discriminatoire ou offensant. L’affaire sera étudiée. » Le tweet précédent de Chelsea Pride disait: «Nous condamnons totalement le chant de Chelsea Rent Boy qui peut être entendu au City Ground. Il est temps d’appeler cela, le jeu est en direct sur @SkySportsPL Ceci est maintenant classé comme un crime de haine. Le groupe LGBTQ + de Forest a déclaré qu’il était gêné et honteux des abus et s’est excusé au nom des responsables. Un tweet de LGBTQ + Trickies disait: «De la part de tous les véritables fans de #NFFC, veuillez accepter nos excuses, non seulement nous espérons que @NottPolFootball fera de son mieux pour agir, nous espérons que @NFFC publiera une déclaration tolérante [sic] cela et prendre les mesures nécessaires. Nous sommes gênés et honteux.” Médias de sonorisation Est-ce que cela a été utile? Merci pour votre avis.

Des renforts arrivent, avec une indemnité de 32,7 millions de livres sterling convenue pour le défenseur central monégasque Benoît Badiashile et l’attaquant David Datro Fofana signé de Molde pour 8 millions de livres sterling. Chelsea poursuit le présentateur du milieu de terrain de Benfica, Erno Fernández, qui dispose d’une clause de libération de 106 millions de livres sterling.

Potter était frustré par son équipe mais a loué la façon dont Forest, excité par leur suivi bruyant à la maison, a fait du jeu une bataille. “Crédit à Nottingham Forest”, a-t-il dit. “Ils sont ici [in the Premier League] pour la première fois depuis des lustres, célébrant tout, et à juste titre. Ils doivent utiliser leurs avantages, c’est-à-dire l’environnement, la foule. La deuxième mi-temps, on n’a pas assez bien maîtrisé.

« Je pense que nous nous sommes levés aujourd’hui. L’effort était là. Mais les équipes à l’extérieur ne vont pas faciliter les choses. [Opposing] les joueurs demandent [to exchange] chemises et nous devons être assez humbles pour savoir que c’est ce à quoi nous sommes confrontés. [I’d] courir à travers un mur de briques pour dire: “Je vais être assez bon pour jouer pour Chelsea.”