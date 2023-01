“Pas assez bien”: Beth Mead fustige l’abandon de Chelsea contre Liverpool

Beth Mead, héros de l’Euro 2022 et personnalité sportive de l’année de la BBC, a déclaré que le football féminin avait encore “un long chemin à parcourir”, après l’affrontement de la Super League féminine de dimanche entre les leaders Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) a été abandonné dans les six minutes suivant le coup d’envoi.

Après une inspection matinale du terrain dans un Kingsmeadow glacial, le match s’est déroulé – mais l’action avait à peine commencé lorsque l’arbitre Paul Howard a jugé le terrain injouable, provoquant un tollé tout au long du match féminin.

Réagissant à une fausse pétition appelant à un chauffage par le sol dans le football féminin, Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’attaquante Mead – qui a été nommée Joueuse du Tournoi alors que l’Angleterre a remporté l’Euro l’été dernier à domicile – a exprimé son désespoir face à la situation. “Pas assez bien”, a-t-elle écrit.

😂😂 sur une note sérieuse, l’une des meilleures ligues d’Europe et nous annulons des matchs à cause de terrains gelés. Pas assez bon, le football féminin va dans la bonne direction mais il reste encore un long chemin à parcourir. https://t.co/I7Da1PqMl722 janvier 2023 Voir plus

La patronne de Chelsea, Emma Hayes, n’a pas non plus été impressionnée par la situation, se demandant si le match aurait dû avoir lieu en premier lieu. Elle a déclaré au site officiel des Bleus (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Vous pouviez voir dès les premières minutes que c’était comme une patinoire sur les côtés.

“Ce n’est pas aux managers de décider cela; c’est aux officiels de décider si un match est lancé. Il fait moins un degré; c’est la bonne décision; il n’aurait probablement pas dû commencer.

“[The pitch] tout allait bien plus tôt, mais dès que nous avons enlevé les couvertures, il a recommencé à geler et la température ne s’est pas améliorée depuis le premier contrôle avec les officiels à 9h30.”