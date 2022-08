Pas Arjun Kapoor, Malaika Arora traque CETTE star hollywoodienne sur les réseaux sociaux, des suppositions ?

Malaika Arora est une reine des médias sociaux et garde les fans accrochés à ses publications. Qu’il s’agisse de sa routine de remise en forme, de ses séances photo glamour ou de ses clics sans filtre, les photos de Malaika deviennent virales en un rien de temps. Il y en a beaucoup accrochés à son Instagram. Cependant, il y a un réseau social auquel Malaika est accro et non, il n’appartient pas à son petit ami Arjun Kapoor. Il appartient en fait à une superstar hollywoodienne. L’actrice a révélé la même chose lorsqu’elle a foulé le tapis rouge d’une remise de prix mardi soir. Regardez la vidéo pour savoir qui est la star hollywoodienne.