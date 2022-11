Après avoir planté Internet avec son message “J’ai dit OUI”, Malaika Arora a révélé qu’elle n’était pas d’accord pour s’installer avec son beau Arjun Kapoor, mais pour sa nouvelle émission. Malaika a dévoilé son émission “Moving In with Malaika” sur ses réseaux sociaux, et s’est même moquée des internautes pour avoir assumé son poste précédent comme annonce de mariage.

Moving In with Malaika sera diffusé sur Disneyplus Hotstar à partir du 5 décembre.