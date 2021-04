Les responsables ont déclaré que la proposition, dirigée par la France, le Danemark et l’Allemagne, visait à renforcer les liens de l’UE avec l’Australie, l’Inde et le Japon, et augmenterait la présence du bloc dans la zone indo-pacifique au milieu d’un conflit régional croissant avec Beijing sur le contrôle Mer de Chine méridionale.

Présentant le plan lundi, des responsables de l’UE ont déclaré que les États membres étaient d’accord « Que l’UE devrait renforcer son orientation stratégique, sa présence et ses actions dans l’Indo-Pacifique », soulignant l’importance de «La promotion de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international.»

Bien que cela puisse être considéré comme un défi pour la position et l’activité de Pékin dans la région, l’UE n’a pas tardé à ajouter que le plan n’est pas « Anti-Chine » mais il s’agit de se concentrer sur le travail avec « Partenaires partageant les mêmes idées ».

La suggestion de l’UE selon laquelle le bloc s’impliquerait dans «Répondre aux défis de la sécurité internationale, y compris la sécurité maritime» On pourrait considérer que Bruxelles apporte son soutien aux États-Unis dans les relations de plus en plus conflictuelles de Washington avec la Chine au sujet des mouvements militaires en mer de Chine méridionale.

La Chine a répété à plusieurs reprises qu’elle protégeait simplement la superficie de 1,3 million de kilomètres carrés qu’elle prétend être son territoire souverain. S’exprimant lors d’une conférence de presse prévue récemment, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a réitéré que le pays «La souveraineté, les droits et les intérêts dans la mer de Chine méridionale se sont formés au cours d’une longue histoire et sont conformes au droit international.»

Les États-Unis ont récemment organisé des exercices militaires aux côtés des forces des Philippines dans la mer de Chine méridionale sur une période de deux semaines, affirmant que la manifestation visait à montrer leur «Engagement partagé en faveur de la paix et de la stabilité», et «Pour renforcer notre coopération en matière de sécurité».

Malgré les inquiétudes de la Chine selon lesquelles les États-Unis se livrent à un comportement agressif et antagoniste dans la région, Washington a affirmé que son activité navale était un «Liberté de fonctionnement de la navigation» pour assurer un accès international continu à l’Indo-Pacifique.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!