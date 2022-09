Pas Aditya Roy Kapur, Kartik Aaryan encordé pour le réalisateur d’Anurag Basu

La liste des films à venir de Kartik Aaryan continue de s’allonger puisque la star de Bhool Bhulaiyaa 2 a maintenant signé Aashiqui 3, le troisième film de la franchise romantique Aashiqui. Anurag Basu dirigera et Pritam composera la musique du film annoncé le lundi 5 septembre. La principale dame n’a pas encore été enfermée.

Aashiqui est sorti en 1990 avec Rahul Roy et Anu Aggarwal dans les rôles principaux. Mahesh Bhatt a dirigé la comédie musicale Nadeem Shravan qui avait des chansons à succès telles que Nazar Ke Saamne, Bas Ek Sanam Chaahiye, Dheere Dheere, Jaane Jigar Jaaneman et d’autres.

Après 23 ans, une suite spirituelle Aashiqui 2 avec Aditya Roy Kapur et Shraddha Kapoor est sortie et le réalisateur Mohit Suri s’est avéré être un blockbuster et sa bande-son mémorable comprenait des chansons telles que Tum Hi Ho, Sunn Raha Hai, Chahun Main Ya Naa et d’autres composées par Jeet Gannguli, Mithoon et Ankit Tiwari.

Et maintenant, les maisons de production derrière les deux films précédents, T-Series et Vishesh Films, se sont réunies pour le troisième film faisant avancer la franchise. La date de sortie du film et l’actrice principale n’ont pas encore été annoncées par les réalisateurs.





Kartik Aaryan dit que c’est un “rêve devenu réalité” pour lui de diriger le prochain film comme il l’a dit à Variety, “Le classique intemporel” Aashiqui “est quelque chose que j’ai grandi en regardant, et travailler sur Aashiqui 3 est comme un rêve devenu réalité. Je me sens privilégié mais reconnaissant de collaborer avec Bhushan Kumar et Mukesh Bhatt pour cette opportunité. J’ai été un grand fan du travail d’Anurag Basu et collaborer avec lui sur celui-ci me façonnera certainement à bien des égards.

Anurag Basu et Pritam, qui sont connus pour produire de belles mélodies dans leurs films passés comme Jagga Jasoos, Gangster et Barfi ! entre autres, collaborent à nouveau pour Aashiqui 3.