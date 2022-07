Parupalli Kashyap passe en quarts alors que Priyanshu Rajawat et Mithun Manjunath sortent au deuxième tour

L’ancien médaillé d’or des Jeux du Commonwealth Parupalli Kashyap s’est qualifié pour les quarts de finale tandis que Priyanshu Rajawat, Mithun Manjunath et Kiran George sont sortis au deuxième tour du simple masculin de l’Open de Taipei 2022 ici jeudi.

Kashyap, la troisième tête de série, a battu Chia Hao Lee du Taipei chinois 21-10 21-19 dans une rencontre de 36 minutes tandis que Rajawat s’est incliné 21-19 21-13 face à la star locale Chen Chi Ting en matchs consécutifs. Manjunath a remporté le premier match 24-22 mais a perdu les deux suivants 21-5, 21-17 pour s’incliner en trois matchs contre le Japonais Kodai Naraoka.

Kiran George a fait peur à Chen Tien Chou, du Taipei chinois, avant de perdre 21-23, 21-16, 7-21 en trois matchs au deuxième tour de l’événement BWF World Tour Super 300.En simple féminin, Samiya Imad Farooqi de L’Inde a perdu contre Wen Chi Hsu du Taipei chinois, perdant 21-18 et 21-13 dans l’événement avec un prix de 500 000 USD.

Les sixièmes têtes de série Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto se sont également qualifiées pour les quarts de finale du double mixte en battant Cheng Kai Wen de Chinese Taipei de Wang Yu Qiao 21-14, 21-17. En double féminin, Tanisha Crasto et Shruti Mishra ont perdu contre Jia Yin Lin et Lin Yu-Hao du Taipei chinois 21-14, 21-8.

Kashyap était le seul Indien restant en lice en simple messieurs après avoir battu Chia Hao Lee par une marge confortable de 21-10, 21-19.

La troisième tête de série a pris les devants au début du premier match et a continué dans la même veine, accumulant facilement les points. De 0-1, il a remporté cinq points consécutifs pour passer 4-1 et est passé de 10-6 à 15-6 alors qu’il réussissait à garder son avance.

Dans le deuxième match, Chai Hao Lee s’est battu en remportant les trois premiers points. Mais Kashyap a rapidement pris le contrôle du match et s’est rapproché de 17-18 avant que la star indienne ne remporte le match en 36 minutes.

