Parul Chaudhary remporte le titre féminin du 3 000 m steeple à New York

L’Indienne Parul Chaudhary a remporté l’épreuve féminine du 3000 m steeple au Track Night NYC pour son premier titre de la saison.

Chaudhary, 28 ans, qui s’entraîne actuellement aux États-Unis, a remporté la course avec un temps de 9: 41.88, soit plus de trois secondes de plus que son record personnel de 9: 38.09 qu’elle avait réalisé lors des Championnats du monde l’an dernier. .

Lili Das a terminé troisième du 1500 m féminin en 4: 15,23 lors de la compétition de niveau bronze du circuit continental mondial d’athlétisme au stade Icahn vendredi.

Chaudhary avait établi un record national au 5000 m féminin au Sound Running Track Festival, un événement de niveau argent du World Athletics Continental Tour, à Los Angeles aux États-Unis plus tôt ce mois-ci.

