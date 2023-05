Parul Chaudhary et Avinash Sable battent des records nationaux au Sound Running Track Festival à Los Angeles

Ce fut une journée de nouveaux records alors que les athlètes Inspire Institute of Sport (IIS) Parul Chaudhary et Avinash Sable ont battu les records nationaux au Sound Running Track Festival qui s’est tenu à Los Angeles tard samedi soir dans les courses de 5000 mètres féminines et masculines, respectivement. .

Avinash a amélioré son propre record national en 13:19.30, une amélioration de plus de six secondes par rapport à son temps précédent de 13:25:65. Cependant, les gros titres ont été faits par Parul Chaudhary, 28 ans, qui a battu le record de 13 ans établi aux Jeux asiatiques de 2010 à Guangzhou par Preeja Sreedharan, l’améliorant de plus de cinq secondes. Parul a réussi un temps de 15:10:35, alors que le précédent record national était de 15:15.89.

Parlant de cet exploit, Parul Chaudhary a déclaré : « Je me sens bien d’avoir pu battre un record qui est resté intact au cours des 13 dernières années. Je suis reconnaissant à mes entraîneurs, IIS et JSW Sports de m’avoir constamment soutenu et de veiller à ce que toutes mes exigences en matière d’entraînement soient prises en compte. »

La médaillée de bronze du Championnat d’Asie 2019 a également commenté son entraînement aux États-Unis et a déclaré : « Je m’entraîne aux États-Unis depuis avril et je dirais que cet entraînement m’a vraiment été bénéfique. J’ai obtenu l’exposition nécessaire et je continuerais à m’entraîner à l’extérieur du pays pour améliorer mes résultats. Chaque jour, je fixe un nouvel objectif et vise à l’atteindre. Mon prochain objectif est de me qualifier pour les Championnats du monde, et je suis convaincu que je le ferai. Ma prochaine compétition aura lieu le 19 mai et je veux améliorer mes performances. »

