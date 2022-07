Partygate: un comité de députés enquêtant sur Boris Johnson demande des photographies et les journaux du Premier ministre

Les députés qui enquêtent pour savoir si Boris Johnson a délibérément induit le Parlement en erreur à propos du scandale du Partygate ont exigé une série de documents, notamment les journaux du Premier ministre et des photographies d’événements.

Vendredi, le Comité des privilèges a écrit à M. Johnson et au secrétaire du cabinet, Simon Case, pour demander des documents avant de commencer ses séances de preuve en septembre – après les vacances d’été.

Ordonnant au n ° 10 de divulguer des documents, les députés ont demandé les journaux de M. Johnson pour huit dates, dont le 19 juin 2020, lorsqu’une réunion d’anniversaire a eu lieu dans la salle du Cabinet pour le Premier ministre.

Ils ont également exigé la publication de tous les e-mails et invitations à des événements électroniques – y compris via WhatsApp – les journaux d’entrée de Downing Street et les dossiers d’information du Premier ministre pour les apparitions aux Communes.

Concernant les photographies, les députés ont demandé “toutes les photos des jours où M. Johnson a assisté à tout événement inclus dans la chronologie, y compris celles du photographe officiel du Premier ministre, Andrew Parsons”.

