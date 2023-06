Partygate: rapport sur la question de savoir si Boris Johnson a induit les Communes en erreur – La politique britannique en direct

02h47 HAE Le comité des privilèges s’apprête à publier un rapport sur la question de savoir si Boris Johnson a délibérément induit les députés en erreur sur Partygate

Bonjour. Dans un post sur son Blog de sous-pile l’année dernière Dominique Cummingsqui était le conseiller en chef de Boris Johnson dans le numéro 10 et le stratège qui a fait autant que quiconque pour l’aider à remporter les élections générales de 2019, avant de démissionner et de consacrer ses efforts à faire tomber Johnson, a écrit ceci sur la relation de Johnson avec la vérité.

Il réécrit la réalité dans son esprit selon les exigences du moment. Il ment – ​​si ouvertement, si naturellement, si régulièrement – ​​qu’il n’y a pas de véritable distinction possible avec lui, comme il y en a avec les gens normaux, entre la vérité et le mensonge. Il dit toujours aux gens ce qu’ils veulent entendre et il ne le pense jamais. Il dit toujours : « Je ne me souviens pas » quand ils le lui rappellent et « ment » rarement.

Johnson a induit les députés en erreur lorsqu’il leur a dit que les règles et directives de Covid étaient suivies à tout moment dans le n ° 10. Mais l’année dernière, alors que le scandale du Partygate engloutissait son administration et avant qu’il ne se retire, les Communes ont voté pour que le comité des privilèges mène une enquête pour déterminer s’il avait fait cela délibérément (c’est-à-dire menti), ou du moins imprudemment. Aujourd’hui, nous aurons son rapport.

Les histoires avancées suggèrent que le verdict sera sombre. Hier dit le Times le comité des privilèges conclurait que Johnson « a délibérément induit le Parlement en erreur à propos du scandale des partis de Downing Street ». Ce matin dit le Financial Times il dira qu’il a « commis de « multiples » outrages au Parlement ». Nous pourrons le lire par nous-mêmes très bientôt, car il doit sortir vers 9 heures du matin.

En raison du rôle qu’il a joué dans le Brexit (beaucoup de gens pensent que la campagne de congé aurait été perdue s’il ne l’avait pas dirigée), Johnson a été l’un des premiers ministres les plus importants de l’ère moderne. Le rapport d’aujourd’hui façonnera de manière significative la façon dont on se souviendra de lui.

Comme Aubrey Allegretti rapports, hier soir, Johnson a lancé une attaque féroce contre l’un des membres conservateurs du comité, l’accusant en fait d’hypocrisie.

Boris Johnson appelle le député conservateur du comité des privilèges à démissionner En savoir plus

Aujourd’hui, nous nous concentrerons presque exclusivement sur le rapport et la réaction à celui-ci. Il doit sortir bientôt et plus tard, lors des questions commerciales aux Communes après 10h30, Penny Mordaunt, la chef des Communes, devrait donner des détails sur le moment où les députés débattront du rapport.

Si vous souhaitez me contacter, essayez la fonction « Envoyez-nous un message ». Vous le verrez juste en dessous de la signature – à gauche de l’écran, si vous lisez sur un PC ou un ordinateur portable. Ceci est pour les personnes qui veulent m’envoyer un message directement. Je trouve cela très utile lorsque les gens envoient des messages pour signaler des erreurs (même des fautes de frappe – aucune erreur n’est trop petite pour être corrigée). Souvent, je trouve aussi vos questions très intéressantes. Je ne peux pas promettre de répondre à tous, mais j’essaierai de répondre au plus grand nombre possible, soit dans les commentaires sous la ligne, en privé (si vous laissez une adresse e-mail et que cela semble plus approprié), soit dans le blog principal, si je pense que c’est un sujet d’intérêt général.