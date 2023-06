Partygate : Comment fonctionnera la nouvelle enquête policière sur les rassemblements conservateurs et combien de temps cela prendra-t-il ?

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

La nouvelle enquête policière sur de nouvelles violations potentielles des lois Covid à Downing Street, Chequers, à l’intérieur du parlement et au siège du Parti conservateur est susceptible de causer des maux de tête à Rishi Sunak pendant un certain temps.

Cela comprend plus de rassemblements auxquels Boris Johnson a assisté alors qu’il était Premier ministre, et une fête de Noël où les membres du personnel conservateurs ont été invités à « jingler et se mêler ».

L’enquête devrait se poursuivre lorsque des élections partielles déclenchées par la démission de M. Johnson auront lieu, les électeurs se rendant aux urnes à Uxbridge et South Ruislip le 20 juillet.

Le même jour, il y aura une élection partielle au siège du North Yorkshire du député conservateur Nigel Adams, qui a démissionné pour soutenir l’ancien Premier ministre.

Les agents de la police métropolitaine évaluent si de nouvelles preuves franchissent le seuil d’une enquête complète, et décideront ensuite d’envoyer ou non des questionnaires aux participants.

Le commissaire Sir Mark Rowley a laissé entendre que le processus prendrait plusieurs semaines, voire des mois, affirmant qu’il ne « se précipiterait pas pour obtenir une réponse alors que c’est si controversé ».

« Nous devons être justes et systématiques et trouver la bonne réponse », a-t-il déclaré au podcast News Agents.

« Le fait qu’il y ait eu une première enquête auparavant signifie que si nous allons la rouvrir, il faudrait examiner [previous] matériel. Ne vous attendez pas à des nouvelles dans quelques jours que nous avons envoyé X nombres d’avis de pénalités forfaitaires, cela va prendre un peu plus de temps que cela.

La police métropolitaine conclut l’enquête Partygate avec 126 personnes condamnées à une amende

Sur quoi porte la nouvelle enquête ?

Les agents évaluent les documents transmis par le Cabinet Office «concernant les violations potentielles de la réglementation entre juin 2020 et mai 2021 à Downing Street et Chequers».

Les preuves proviendraient d’entrées de journal officiel qui étaient en cours d’examen avant l’enquête publique sur Covid et qui ont été transmises à la police en mai dans le cadre d’un mouvement attaqué par les alliés de M. Johnson.

À l’époque, un communiqué du bureau de l’ancien Premier ministre indiquait que ses avocats avaient écrit à la police pour « expliquer en détail pourquoi le Cabinet Office se trompe totalement dans ses affirmations ».

La police métropolitaine a déclaré qu’elle évaluait également les reportages des médias sur des « violations présumées au parlement », qui seraient liées à des allégations selon lesquelles un député conservateur aurait assisté à une fête d’anniversaire au parlement en décembre 2020.

La police regarde des images inédites d’un rassemblement de Noël au siège de campagne du Parti conservateur le 14 décembre 2020.

Une vidéo publiée par le Miroir du dimanche a montré du personnel dansant et plaisantant sur les restrictions de Covid, et des gens se promenant portant des couronnes en papier et tenant des boissons alcoolisées.

Une invitation à l’événement obtenue par BBC News disait: « JINGLE AND MINGLE: Réservez la date – lundi 14 décembre à 18h pour la fête de Shaun Bailey pour Londres. »

Scotland Yard a d’abord lancé une enquête après la Daily Mirror a publié une photo du rassemblement, mais a conclu que la photo en elle-même n’était pas une preuve suffisante pour conclure qu’une infraction avait été commise.

( )

Comment se déroulera l’enquête ?

Le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a déclaré que la police évaluait initialement si les nouvelles preuves reçues du Cabinet Office et d’autres sources dépassaient le seuil d’une nouvelle enquête.

Il a dit que dans le cas du parti « jingle and mingle » du siège du Parti conservateur, il y avait une étape « supplémentaire » consistant à comparer les nouvelles images à ce qui avait été dit précédemment dans les questionnaires.

« Je pense que nous pouvons tous voir la nature colorée de la vidéo et à quel point elle raconte une histoire bien au-delà de la photo originale », a ajouté Sir Mark. Je dois laisser une équipe travailler à travers cela, mais je pense que nous pouvons tous deviner dans quelle direction cela ira.

Le commissaire a déclaré que l’enquête serait régie par les mêmes procédures et principes que la première enquête du Partygate, où les agents examinent s’il y a eu une violation des lois de Covid, puis décident si une sanction est proportionnée.

« Nous n’ouvrons pas systématiquement toutes les allégations historiques mineures », a-t-il expliqué. « Si vous avez téléphoné à propos de votre voisin il y a trois ans, nous n’allons pas rouvrir cela. Mais clairement, les cas particulièrement graves, particulièrement préoccupants, nous le ferons.»

Une «caractéristique aggravante» qui peut déclencher des enquêtes est lorsque les participants à des rassemblements illégaux ont été impliqués dans l’établissement de lois sur les coronavirus et de politiques de verrouillage, comme ce fut le cas avec M. Johnson et son équipe.

L’enquête initiale de Partygate a duré quatre mois (Bureau du Cabinet/AP)

Les politiciens seront-ils interrogés par la police ?

Sir Mark a déclaré que si les agents voulaient interroger les participants, ils utiliseraient à nouveau des questionnaires écrits, qui avaient auparavant un délai de réponse de sept jours.

Le processus a été introduit sous son prédécesseur Dame Cressida Dick, mais il a dit que cela « me semble une façon très sensée de faire les choses ».

« Il est possible que nous émettions à nouveau des questionnaires si nous pensons que les faits initiaux justifient ce degré d’enquête », a ajouté le commissaire.

Il a déclaré que l’enquête serait « régulière et diligente, et dans une certaine mesure un peu ennuyeuse ».

Comment fonctionnait la loi ?

Un ensemble de lois appelé Règlement sur la protection de la santé a été modifié tout au long de la pandémie pour appliquer différentes restrictions, y compris des confinements nationaux.

Ils ont fixé les limites légales des rassemblements mais ont également prévu des défenses et des exemptions.

À tout moment, une défense d’« excuse raisonnable » a été intégrée dans la loi et les listes d’exemples données dans la législation n’étaient pas exhaustives.

Le libellé des lois en place lors d’une série de fêtes de Noël en décembre 2020, par exemple, se lit comme suit : « Une personne commet une infraction si, sans excuse raisonnable… [they] contrevenir à une restriction ».

Cela signifie que la police avait le pouvoir discrétionnaire de décider si quelqu’un avait enfreint la loi ou avait une défense légale pour avoir fait quelque chose qui semblait être une violation de Covid à première vue.

Boris Johnson a informé le public des modifications apportées à la loi par le biais de conférences de presse télévisées en 2020 et 2021 (Reuters)

Quelles lois ont pu être enfreintes ?

Étant donné que différents rassemblements ont eu lieu à différentes étapes des restrictions, la police métropolitaine examinera s’il convient d’amender les personnes pour différentes infractions.

Au début de la pandémie en 2020, le test clé était «d’être en dehors de l’endroit où ils vivaient sans excuse raisonnable», mais à mesure que les restrictions se sont assouplies, les lois en évolution rapide ont restreint les rassemblements de différentes tailles.

À certains moments, il y avait une défense flexible «excuse raisonnable», ce qui signifie que la police devait examiner au cas par cas les raisons individuelles des infractions apparentes.

Il y avait également une large exemption sur les rassemblements qui étaient « raisonnablement nécessaires à des fins professionnelles » ou « essentiels à des fins professionnelles ».

C’est probablement la principale défense défendue par de nombreux participants aux rassemblements de Downing Street, dont beaucoup ont suivi la fin de la journée de travail.

Quel est le seuil pour infliger une amende ?

La Met Police a déclaré que son seuil était d’abord une « croyance raisonnable que l’individu avait commis une infraction en vertu de la réglementation », et qu’une défense ne s’appliquait pas.

Ils appliquent le même critère que celui de la première enquête Partygate, à savoir qu’une personne savait ou « aurait dû savoir » qu’elle commettait une infraction, et ne pas enquêter sur elle « porterait atteinte de manière significative à la légitimité de la loi ».

En mai dernier, le Met a déclaré que les officiers « avaient pris grand soin de s’assurer que pour chaque saisine, nous disposions des preuves nécessaires pour poursuivre le FPN devant le tribunal, si elles n’étaient pas payées ».

C’était controversé une barre plus élevée que celle appliquée aux membres normaux du public, qui sont toujours poursuivis pour des violations de Covid devant des tribunaux secrets sans avoir la possibilité de témoigner pour leur défense.

Combien de temps a duré la première enquête Partygate ?

L’enquête initiale du Partygate, baptisée Operation Hillman, a duré quatre mois l’année dernière et a couvert des rassemblements à huit dates.

Il a été déclenché par des informations transmises au Met par le Cabinet Office et a été lancé le 25 janvier 2022.

La force a déclaré qu’une équipe de 12 détectives a travaillé sur 345 documents, y compris des courriels, des journaux de porte, des entrées de journal et des déclarations de témoins, 510 photographies et images de vidéosurveillance et 204 questionnaires dans le cadre de « l’enquête minutieuse et approfondie ».

Chaque ligne d’enquête a examiné la date, les circonstances de chaque événement et les actions de l’individu, comparées à la législation à ce moment-là, pour établir si son comportement atteignait le seuil d’une amende.

Les résultats ont été annoncés le 19 mai 2022, 83 personnes, dont M. Johnson et son successeur Rishi Sunak, se sont vu infliger un total de 126 amendes.