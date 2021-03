Party Down Revival en préparation: voir d’autres émissions en cours de redémarrage

« On s’amuse encore? » Pour Faire la fête fans, la réponse est oui.

Le jeudi 4 mars, Starz a annoncé qu’il relançait Faire la fête en série limitée en six parties. La renaissance de la comédie culte prend vie grâce à Faire la fêtecréateurs originaux de Rob Thomas, John Enbom, Paul Rudd et Dan Etheridge. Enbom, qui développe et produit la nouvelle émission aux côtés des autres créateurs, servira également de showrunner.

Pour ceux qui ne connaissent pas Faire la fête, qui a été diffusé entre 2009 et 2010, Starz a déclaré que la série « suit une équipe de restauration de Los Angeles – un sextuor d’aspirants d’Hollywood coincés à travailler pour obtenir des pourboires tout en espérant leur` `grande pause ». y compris Adam Scott, Ken Marino, Lizzy Caplan, Ryan Hansen, Martin Starr, Jane Lynch, Megan Mullally et plus.

À propos de la reprise de l’émission, Thomas a noté dans un communiqué: «À la fin de 2019, le Faire la fête les acteurs et les producteurs ont tous été réunis lors d’une rétrospective de l’émission animée par Vautour. Nous avons passé un si bon moment que nous voulions trouver un moyen de reconstituer l’équipe. Le casting est tellement occupé ces jours-ci que trouver une fenêtre où nous pouvons le faire peut nécessiter une trigonométrie, mais nous sommes déterminés à y arriver. «