Party City dépose le bilan

New York

CNN

—



Party City a déposé mardi une demande de mise en faillite, plombée par la concurrence et des années de pertes financières.

La plus grande chaîne de magasins d’articles de fête et de spécialités d’Halloween aux États-Unis a déclaré dans un dossier réglementaire qu’elle avait conclu un accord avec les créanciers pour réduire son endettement de 1,7 milliard de dollars.

La société a déclaré avoir obtenu un financement de 150 millions de dollars qui lui permettra de garder ses magasins ouverts et ses opérations en cours. En octobre, la société comptait au total 761 magasins Party City (PRTY) et 149 magasins temporaires Halloween City. En 2021, Party City (PRTY) comptait plus de 16 000 employés.

Party City lutte depuis des années contre la concurrence pour les articles de fête et les décorations, en particulier des chaînes de grande surface et des détaillants en ligne qui vendent une plus grande variété de marchandises.

Target en particulier a augmenté ses fournitures de fête et ses marchandises pour événements spéciaux, a déclaré Neil Saunders, analyste chez GlobalData Retail.

“Cela vise directement le groupe démographique familial qui achète traditionnellement Party City”, a-t-il déclaré.

L’émergence de Spirit Halloween, un modèle de magasin éphémère, a également réduit les ventes de Party City pendant la saison clé d’Halloween.

Cependant, la concurrence n’est pas le seul facteur qui a conduit à l’effondrement de Party City.

L’entreprise a dû faire face à la hausse des coûts pendant la pandémie et à une pénurie d’hélium, ce qui a nui à son activité très cruciale de ballons. Les ballons sont un “point central de notre stratégie de croissance et sont un moteur clé de notre expérience de marque différenciée”, a déclaré la société dans un dossier réglementaire.

Entre 2017 et 2021, les ventes de Party City ont chuté de 8 % à 2,2 milliards de dollars. La société prévoyait que les ventes resteraient stables en 2022. La société a également perdu de l’argent chaque année entre 2019 et 2021 et a déclaré qu’elle était sur la bonne voie pour perdre jusqu’à 199 millions de dollars en 2022.

Party City a déclaré en décembre qu’il risquait d’être radié de la Bourse de New York parce que son action était tombée en dessous d’une moyenne de 1 dollar par action pendant 30 jours de bourse.

La faillite de Party City pourrait être un signe de difficulté pour le secteur de la vente au détail cette année.

Les détaillants ont connu une faible période de vacances, ont montré les ventes au détail de décembre, et cela pourrait forcer certaines entreprises à fermer des magasins ou à déposer le bilan.

D’autres chaînes en difficulté courent un risque accru de faillite à mesure que les dépenses de consommation diminuent.

Bed Bath & Beyond (BBBY) a publié ce mois-ci un sombre message sur son avenir, avertissant qu’un dépôt de bilan est une issue possible pour l’entreprise.

Il existe un “doute substantiel sur la capacité de l’entreprise à continuer” en raison de la détérioration de sa situation financière.