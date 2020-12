(Opinion Bloomberg) – Ce n’est pas depuis le milieu des années 1980, au plus fort de la guerre avec l’Irak, que la République islamique a eu une année aussi mauvaise. Pour les Iraniens ordinaires, 2020 a apporté la maladie, la mort et la pénurie à une échelle que peu ont connue. Pour leurs dirigeants théocratiques, cela a entraîné une série d’embarras et de renversements, au pays et à l’étranger, accompagnés de la perte de deux des grands champions du régime.

La fin de l’année a vu une lueur d’optimisme – les choses ne pourraient guère empirer – en 2021, surtout si la nouvelle administration est Washington est plus charitablement enclin au régime de Téhéran. Mais la probabilité qu’un extrémiste devienne le prochain président de l’Iran cet été est de mauvais augure pour les Iraniens et le reste du monde.

L’annus horribilis du guide suprême Ali Khamenei a commencé avec la mort dévastatrice de Qassem Soleimani, commandant de la force d’élite Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique et désigné pour des activités terroristes par les États-Unis.Il a été tué le 3 janvier lors d’une frappe de drone américain sur son convoi à Bagdad.

L’emplacement et son entreprise – le chef de la milice chiite irakienne la plus puissante a été tué avec lui – étaient suffisamment appropriés: Soleimani a géré les milices et les groupes terroristes que l’Iran utilise pour le chaos et les meurtres de masse à travers le Moyen-Orient. Khamenei a pleuré des larmes amères à l’enterrement et des personnalités du régime ont juré de se venger.

Mais Soleimani a été désengagé 11 mois plus tard lorsque de nouvelles menaces de représailles ont éclaté des mêmes quartiers, cette fois pour Mohsen Fakhrizadeh, le plus grand expert en armes nucléaires du pays. À la mortification du régime, il a été abattu à la périphérie de Téhéran, vraisemblablement par Israël.

Les deux hommes ont eu des funérailles spectaculaires et les Iraniens ont été encouragés à les pleurer en tant que martyrs et à faire preuve de solidarité avec la théocratie. Mais une bousculade lors des funérailles de Soleimani a tué 56 personnes, rappelant de manière éloquente l’incompétence du gouvernement et le manque de souci des citoyens. Dans tous les cas, aucun chagrin mis en scène ne pouvait détourner l’attention du noyau pourri du régime, qui a été exposé encore et encore tout au long de l’année.

L’abattage d’un avion de ligne ukrainien peu de temps après le décollage de Téhéran le 8 janvier était une préfiguration de tragédies à venir. En règle générale, la première réponse du régime a été de nier qu’un missile iranien l’avait abattu, jusqu’à ce que le mensonge ne puisse plus être soutenu. Le meurtre de 176 personnes à bord, pour la plupart des Iraniens, est resté impuni.

Le schéma s’est répété lorsque l’épidémie de coronavirus a éclaté. Les fonctionnaires se sont dissimulés et obscurcis, alors même que le taux de mortalité est rapidement devenu le pire de la région. Au moment où les frontières ont été fermées et les villes verrouillées, le système médical était déjà débordé.

Le régime a ensuite alterné entre les affirmations selon lesquelles la crise avait été aggravée par les sanctions américaines et les affirmations selon lesquelles il n’avait pas besoin d’aide extérieure. Il a plaidé la pauvreté et a demandé 5 milliards de dollars au Fonds monétaire international, mais n’a apparemment eu aucune difficulté à financer le CGRI et ses activités néfastes.

Si les choses allaient mal sur le front intérieur, elles n’étaient guère meilleures à l’étranger.

La stratégie de longue date d’intervention par procuration de l’Iran dans les affaires de ses voisins a été confrontée à des défis difficiles, rendus encore plus intimidants par la perte de Soleimani, le principal exécuteur de la stratégie. Ayant abandonné le statut de premier moteur à la Russie et à la Turquie dans la guerre civile syrienne, il était impuissant face aux attaques israéliennes répétées contre les installations du CGRI et les routes d’approvisionnement dans le pays. L’impasse politique persistante au Liban – et l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth – a laissé son patte de chat, le Hezbollah, sur la défensive.

En Irak, les partis politiques soutenus par Téhéran ont été confrontés à un mécontentement public généralisé, et les attaques meurtrières contre les manifestants par les milices chiites n’ont fait qu’exacerber les ressentiments concernant l’ingérence iranienne. Le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi est moins redevable à l’Iran que ses prédécesseurs; s’il peut faire adopter les réformes électorales proposées, le vote de l’été prochain pourrait réduire l’influence du sectarisme dans la politique irakienne, et avec elle l’influence iranienne.

La vague d’accords de «paix» entre Israël et les États arabes a apporté des nouvelles de quartier plus inquiétantes. Si les attaques de l’année dernière contre les installations pétrolières saoudiennes et la navigation émiratie visaient à ébranler le soutien régional à la campagne de «pression maximale» de l’administration Trump contre l’Iran, elles n’ont fait que pousser les Arabes à se rapprocher des Israéliens. La visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en Arabie saoudite laisse présager encore pire à Téhéran.

Les nouvelles alliances permettent aux ennemis de l’Iran de renforcer leurs défenses et d’accéder à des armes offensives plus avancées. Les propres chances de Téhéran d’acquérir des armes modernes ont été améliorées par l’échec de l’administration Trump à prolonger un embargo des Nations Unies sur de tels achats, mais la vague d’accords attendue avec les fabricants d’armes chinois et russes ne s’est pas concrétisée: les sanctions de Trump, durcies même dans ses dernières semaines en bureau, a continué à effrayer ceux qui recherchaient des affaires avec le régime.

Le résultat de l’élection présidentielle américaine donne au régime une raison d’être optimiste pour 2021, d’autant plus que le président élu Joe Biden a manifesté son intérêt à revenir à l’accord nucléaire que Trump a sapé. Excité par cette perspective, le gouvernement iranien a rédigé un budget annuel qui projette les exportations de pétrole à des niveaux pré-sanctions.

Mais cet optimisme était peut-être injustifié. Dans les semaines qui ont suivi les élections, le camp de Biden a commencé à hésiter sur un retour à l’accord nucléaire et a indiqué qu’un démantèlement rapide des sanctions de Trump n’était pas envisagé. Pour sa part, Khamenei a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de nouvelles négociations: les États-Unis doivent revenir à l’accord, point final.

De manière significative, les signataires européens de l’accord peuvent avoir des doutes, étant donné les violations par l’Iran de ses conditions. Le départ de Trump leur donne la licence politique de se rallier à la position américaine et de faire pression pour des concessions iraniennes sur des questions non nucléaires, telles que le développement de missiles et d’autres menaces. Ils accepteront probablement la proposition de Biden selon laquelle les États arabes ont une voix proéminente dans les négociations, ce qui aurait été un anathème pour Téhéran avant même les «normalisations» avec Israël.

Et ainsi, la République islamique arrive à la fin de 2020, regardant en arrière avec colère et frustration, et les doigts bien croisés pour l’année à venir. Mettant la pandémie de côté, l’événement qui définira 2021 est l’élection iranienne, prévue pour juin.

Avec les extrémistes tirant le meilleur parti de la course précoce, la campagne comportera probablement encore plus de rhétorique anti-occidentale que la normale – ce n’est pas le climat le plus propice à la diplomatie. Après une année où le régime a échoué sur tous les autres fronts, il doublera presque inévitablement sa seule autre source de légitimité: l’anti-américanisme viscéral qui soutient Khamenei et ses théocrates.

Pour les Iraniens ordinaires, une autre année malheureuse attend.

