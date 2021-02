FRANCFORT, Allemagne (AP) – Ce sont les voyages annuels de la fin de l’hiver et du début du printemps: des ouvriers d’usine en Chine rentrent chez eux pour le Nouvel An lunaire; Des étudiants américains partant en road trip et frappant la plage pendant les vacances de printemps; Les Allemands et les Britanniques fuient un ciel terne pour un soleil méditerranéen à Pâques.

Tout cela annulé, dans le doute ou sous pression à cause du coronavirus.

Au milieu des craintes de nouvelles variantes du virus, de nouvelles restrictions sur les déplacements ont frappé au moment même où les gens commencent à envisager ce qui est généralement une période de l’année chargée pour les voyages.

Cela signifie plus de douleur pour les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants et les destinations touristiques qui luttaient déjà plus d’un an après le début de la pandémie, et une reprise plus lente pour les pays où le tourisme est une grande partie de l’économie.

Les collèges des États-Unis annulent les vacances de printemps pour dissuader les étudiants de voyager. Après que l’Université de l’Indiana à Bloomington ait remplacé sa pause habituelle par trois «journées de bien-être», l’étudiante Jacki Sylvester a abandonné les projets de célébrer son 21e anniversaire à Las Vegas.

Au lieu de cela, elle marquera le jalon plus près de chez elle, avec une journée au casino de French Lick, Indiana, à seulement 80 kilomètres.

«J’avais vraiment hâte de sortir d’ici pendant une semaine entière. Je voulais pouvoir prendre un verre et m’amuser – voir les casinos et tout – et honnêtement voir une autre ville et voyager un peu », dit-elle.

« Au moins, cela nous permet de nous amuser un peu pendant une journée dans une version condensée de nos plans originaux de Vegas. Comme, je vais toujours pouvoir célébrer. … Je suis juste obligé de le faire plus près de chez moi. »

Dans les gares routière et ferroviaire en Chine, il n’y a aucun signe de la ruée annuelle du Nouvel An lunaire. Le gouvernement a appelé le public à éviter les voyages à la suite de nouvelles épidémies de coronavirus. Seulement cinq des 15 portes de sécurité de la caverneuse gare centrale de Pékin étaient ouvertes; les foules de voyageurs qui campent habituellement sur la vaste place à l’extérieur étaient absentes.

Les vacances, qui commencent le 12 février, sont généralement le plus grand mouvement mondial de l’humanité, car des centaines de millions de Chinois quittent les villes pour visiter leur ville natale ou leurs sites touristiques ou voyager à l’étranger. Pour des millions de travailleurs migrants, c’est généralement la seule chance de visiter leur ville natale au cours de l’année. Cette année, les autorités promettent une rémunération supplémentaire si elles restent sur place.

Le gouvernement affirme que les gens feront 1,7 milliard de voyages pendant les vacances, mais cela représente une baisse de 40% par rapport à 2019. Les départs de Pékin et de Chengdu dans le sud-ouest devraient chuter de 75%, selon les associations de voyage.

Chaque cycle de nouvelles semble apporter de nouvelles restrictions. Le président américain Joe Biden a rétabli les restrictions sur les voyageurs de plus de deux douzaines de pays européens, d’Afrique du Sud et du Brésil, tandis que les personnes quittant les États-Unis doivent désormais présenter un test négatif avant de revenir.

Le Canada a interdit les vols vers les Caraïbes. Israël a fermé son principal aéroport international. Les voyages dans l’Union européenne sont strictement limités, avec des interdictions d’entrée et des exigences de quarantaine pour les citoyens de retour.

Pour le transport aérien, «les perspectives à court terme se sont définitivement assombries», a déclaré Brian Pearce, économiste en chef de l’Association du transport aérien international. Les gouvernements ont investi 200 milliards de dollars pour soutenir l’industrie.

L’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies affirme que les arrivées internationales ont chuté de 74% l’année dernière, anéantissant 1,3 billion de dollars de revenus et mettant en péril jusqu’à 120 millions d’emplois. Un groupe d’experts de l’OMT avait des perspectives mitigées pour 2021, 45% s’attendant à une meilleure année, 25% sans changement et 30% à une pire.

«Les perspectives globales d’un rebond en 2021 semblent s’être détériorées», a déclaré l’organisation.

En Europe, les perspectives sont assombries par le retard des déploiements de vaccins et la diffusion des nouvelles variantes.

Cela signifie «qu’il existe un risque croissant de perdre une autre saison touristique estivale», a déclaré Jack Allen-Reynolds de Capital Economics. «Cela réduirait considérablement l’économie grecque et retarderait considérablement les reprises en Espagne et au Portugal.»

La société de voyages TUI propose des forfaits vacances au soleil en Grèce et en Espagne, mais avec de larges dispositions d’annulation pour attirer des clients prudents. Les endroits accessibles en voiture, comme les îles allemandes de la mer du Nord et les Alpes, en bénéficient dans une certaine mesure car ils offrent une chance de s’isoler. L’Association allemande des maisons de vacances affirme que les emplacements populaires sont déjà réservés à 60% pour juillet et août.

La Thaïlande, où environ un dixième de la population dépend du tourisme pour ses moyens de subsistance, exige une quarantaine de deux semaines pour les étrangers dans des hôtels désignés coûtant environ 1000 dollars et plus. Jusqu’à présent, seules quelques dizaines de personnes par jour choisissent de visiter. Les arrivées de touristes sont tombées à moins de 7 millions en Thaïlande en 2020 et devraient atteindre seulement 10 millions cette année contre 40 millions en 2019.

L’île balnéaire indonésienne de Bali a expulsé des dizaines d’étrangers et a commencé à restreindre les arrivées d’étrangers le 1er janvier, le nombre de cas de coronavirus dépassant le million.

Gerasimos Bakogiannis, propriétaire de l’hôtel Portes Palace à Potidaia, dans la région grecque du nord de Halkidiki, a déclaré qu’il n’ouvrirait même pas pour Pâques occidentale le 4 avril mais attendrait un mois pour Pâques orthodoxe grecque le 2 mai – et, espère-t-il, le début de un meilleur été.

«Si cette année est comme l’année dernière, le tourisme sera détruit», a-t-il déclaré.

McDonald a contribué de Pékin et Smith d’Indianapolis. Elaine Kurtenbach a contribué de Bangkok et Costas Kantouris de Thessalonique, Grèce.