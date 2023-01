Partout dans le monde, les “Karens” changent légalement de nom pour échapper aux mèmes

Le nom “Karen” est en grande difficulté au Royaume-Uni. Ces jours-ci, le nom de famille auquel vous voudriez être associé est Karen. Cela a commencé avec un mème représentant une femme avec une coiffure louche et voulant “parler au manager”. Cependant, le terme a maintenant pris une vie propre. Aujourd’hui, une Karen est une “femme blanche” qualifiée, qui est impolie et exigeante et utilise sa race comme un privilège pour faire les choses à sa manière. Maintenant, les femmes du monde entier changent de nom de Karen pour échapper aux mèmes, à la honte et aux stéréotypes attachés au nom, selon un rapport du New York Post.

Karen était un nom populaire au milieu des années 1950. Le nom est dérivé d’un mot grec qui signifie pur. Mais aujourd’hui, le nom est devenu synonyme d’insulte pour une femme blanche d’âge moyen qui est stéréotypée grossière, raciste et qui aime se plaindre.

Tout a commencé en 2005 lorsque le comédien Dane Cook a souligné que “chaque groupe a une Karen, et elle est toujours un sac de connard”. La blague est devenue populaire sur Reddit et est devenue un surnom célèbre pour les femmes blanches problématiques. Il a de nouveau gagné du terrain en mai 2020 après le meurtre de George Floyd et est devenu associé à des micro-agressions racistes.

Actuellement, les Karens affirment qu’ils “ne peuvent pas échapper” aux mèmes, aux stéréotypes et à la haine associés au nom. Karen Gross, une auteure et éducatrice du Massachusetts avait espéré que cela serait bientôt oublié, mais au lieu de cela, elle a dû changer légalement de nom et a choisi de se faire appeler simplement «K» plutôt que son nom complet.

Une femme nommée Karen Taylor, propriétaire d’une entreprise de 56 ans, a déclaré au New York Post : “Tout ce qui est lié au nom est une cible de harcèlement ces jours-ci”, a expliqué Taylor. “Mon objectif en changeant mon nom est d’éviter d’être injustement et inexactement étiqueté avec toutes les qualités négatives qui sont versées sur mon nom. Je ne veux pas qu’ils me suivent maintenant.

