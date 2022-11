Partout aux États-Unis, un retour à l’ordre démocratique. Est-ce que ça va durer ?

WASHINGTON (AP) – Il n’y a pas eu de violence. De nombreux candidats qui ont nié la légitimité des élections précédentes ont perdu et ont discrètement cédé. Et peu ont écouté lorsque l’ancien président Donald Trump a tenté d’alimenter des allégations sans fondement de fraude électorale.

Pour un moment, au moins, il y a un sentiment de normalité aux États-Unis. L’extrémisme qui a consommé le discours politique pendant une grande partie des deux dernières années a été remplacé par quelque chose qui ressemble à l’ordre démocratique traditionnel.

Le récit post-électoral était plutôt axé sur le destin électoral de chaque parti: les républicains étaient déçus que de larges victoires ne se soient pas matérialisées, tandis que les démocrates soulagés se préparaient à la possibilité d’une faible majorité du GOP à la Chambre. Au moins pour l’instant, les graves menaces qui planaient sur la démocratie à l’approche du jour du scrutin – violence extrémiste domestique, intimidation des électeurs et refus républicain de respecter les résultats des élections – ne se sont pas matérialisées de manière généralisée.

“C’était une bonne journée, je pense, pour la démocratie”, a déclaré le président Joe Biden, alors même qu’il reconnaissait que son parti pourrait perdre une chambre du Congrès.

Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, un républicain, a déclaré que les électeurs de mi-mandat étaient préoccupés par le leadership de Biden, mais qu’ils avaient un message plus urgent : “Corrigez la politique plus tard, corrigez la folie maintenant”, a-t-il déclaré à CNN.

Pourtant, le “fou” qui a consommé la fête de Sununu cet automne se profile toujours.

Alors même que de nombreux dirigeants du GOP reprochent à Trump d’avoir élevé des candidats faibles et extrêmes en difficulté, l’ancien président a cherché à saper les résultats à mi-parcours de sa plate-forme de médias sociaux discrète. Trump a publié pas moins de 20 messages depuis mardi après-midi, soulevant la fausse perspective d’une fraude électorale lors des élections de 2022, se concentrant de plus en plus sur le Nevada et l’Arizona alors que le décompte des voix s’y poursuivait tout au long du week-end.

Son annonce attendue mardi d’une troisième campagne présidentielle pourrait donner à Trump une autre plate-forme de haut niveau pour avancer des mensonges sur l’élection.

Parmi les candidats de premier plan au scrutin de 2022, seul le candidat républicain de l’Arizona au poste de gouverneur, Kari Lake, a été agressif dans la promotion des préoccupations infondées de Trump concernant le processus de dépouillement prolongé, qui est typique dans certains États. Lake est enfermé dans une course serrée contre la démocrate Katie Hobbs qui n’a pas été appelée.

En Pennsylvanie, le candidat au poste de gouverneur soutenu par Trump, Doug Mastriano, a été battu à plate couture. La conseillère juridique principale de Mastriano, Jenna Ellis, une ancienne assistante de Trump, a déclaré sans équivoque qu’il n’y avait aucun signe d’irrégularité de vote grave.

“Il n’y a pas ce genre de préoccupation comme nous l’avons eu en 2020”, a déclaré Ellis sur son podcast. “Nous ne pouvons pas simplement dire, ‘Oh, mon Dieu, tout a été volé.’ Je veux dire, c’est ridicule pour cette élection.

Et dans le Michigan, le républicain Tudor Dixon, soutenu par Trump, l’un des principaux négationnistes des élections de 2020, a rapidement concédé au gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer après que l’Associated Press a appelé la course.

Un progressiste de premier plan, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui s’est inquiété des menaces d’extrême droite contre la démocratie depuis avant sa propre candidature à la présidentielle de 2020, a suggéré que le GOP a commencé à agir de manière plus rationnelle.

“Je pense qu’un certain nombre de républicains comprennent maintenant que le désir de Trump de saper la démocratie américaine n’est pas seulement mauvais, mais c’est de la mauvaise politique”, a déclaré Sanders à l’AP. “Pour toutes ces personnes qui veulent maintenir les mensonges que Trump a réellement gagnés en 2020, mardi a été une mauvaise journée pour eux et une bonne journée pour le reste du peuple américain.”

En effet, à travers le pays, les soi-disant négationnistes des élections ont perdu certaines des courses les plus importantes du pays.

Un seul des 14 candidats au poste de secrétaire d’État « America First » autoproclamés, Diego Morales de l’Indiana, a remporté sa course. Le groupe de futurs responsables électoraux, qui comprenait des candidats dans les États swing de l’Arizona, du Michigan et du Nevada, a été défini par les affirmations sans fondement de Trump selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées. Les candidats qui ont adopté de telles croyances ont également perdu des courses pour le poste de gouverneur sur les champs de bataille du Midwest du Michigan, du Minnesota et du Wisconsin et sur le champ de bataille du nord-est de la Pennsylvanie.

Les républicains qui ont nié la légitimité des dernières élections ont prévalu lors des compétitions sénatoriales en Caroline du Nord et en Ohio. En Géorgie, le républicain Brian Kemp a été réélu après avoir combattu les théories du complot de Trump, mais le candidat au Sénat Herschel Walker, qui a promu des mensonges sur les dernières élections, a procédé à un second tour en décembre.

Avant le jour du scrutin, le président de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré qu’il était «extrêmement préoccupé» par le fait que les Noirs seraient privés de leurs droits par l’intimidation des électeurs ou d’autres tactiques de suppression des électeurs – d’autant plus que des centaines d’activistes pro-Trump se sont inscrits pour servir d’observateurs électoraux du GOP à travers le pays.

Les agences de renseignement américaines ont publié un bulletin moins de deux semaines avant les élections avertissant d’une menace accrue d’extrémisme violent domestique qui pourrait viser les élus, les travailleurs électoraux ou les bureaux de vote.

Mais quelques jours après la fermeture des bureaux de vote, Johnson a déclaré que le processus de vote s’était largement bien déroulé. Il a noté, cependant, qu’il est impossible de savoir si la menace d’intimidation ou de violence peut avoir eu un « effet dissuasif » sur la participation électorale.

“C’était frustrant de devoir opérer dans notre démocratie à partir d’une posture de peur”, a déclaré Johnson. “Nous devrions faciliter le vote.”

Pendant ce temps, les dirigeants mondiaux ont noté l’élection relativement fluide lors des discussions avec Biden lors d’un sommet le week-end en Asie du Sud-Est. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le résultat établissait « une position forte pour lui sur la scène internationale ».

“Je dirais qu’un thème qui a émergé au cours des deux jours était le thème de la force de la démocratie américaine et ce que cette élection a dit sur la démocratie américaine”, a déclaré Sullivan aux journalistes à bord d’Air Force One. “Donc, le président se sent très bien à propos – évidemment, des résultats.”

Le jour du scrutin, Trump a tenté en vain de semer le désordre dans plusieurs États – en particulier dans les régions à forte population minoritaire.

Trump a publié un message sur les réseaux sociaux mardi après-midi affirmant à tort que les électeurs se voyaient refuser le droit de vote à Detroit. “Protestez, protestez, protestez!” a écrit l’ancien président.

Le message n’a suscité aucune protestation ni même de tension visible à l’extérieur du centre des congrès de Detroit où les votes étaient comptés. Quatre ans plus tôt, des dizaines de partisans de Trump ont crié et battu sur la vitre pendant le processus de tabulation.

Au centre de comptage central de Milwaukee, plusieurs observateurs électoraux ont chahuté les membres de la commission électorale alors qu’environ 250 travailleurs compilaient les bulletins de vote par correspondance de la ville mardi soir. Le commissaire républicain Doug Haag, qui a été témoin alors que les clés USB contenant les totaux des votes étaient scellés dans des enveloppes, faisait partie de ceux qui ont réprimandé les perturbateurs. Ils se sont calmés après avoir reçu un dernier avertissement et ont été autorisés à rester pour le reste du processus.

Dans le comté central de Maricopa, en Arizona, des groupes d’extrême droite ont appelé très tôt, dont certains connus pour attirer les Proud Boys, les Oath Keepers et d’autres extrémistes, pour des manifestations devant le bâtiment où les bulletins de vote étaient comptés pour exiger un décompte manuel de le vote. La police a réagi avec une forte présence le jour du scrutin, faisant venir des officiers montés et des hélicoptères. Mais pas même une poignée de manifestants ne se sont présentés. Quatre ans plus tôt, un important groupe de manifestants armés s’était rassemblé devant le même centre de tabulation.

Et au Nevada, les responsables locaux étaient préparés au désordre, mais le mauvais temps plus que l’intimidation des électeurs a marqué le jour du scrutin.

Dans le populeux comté de Clark, un bastion démocrate, un homme est entré dans un bureau de vote et a élevé la voix contre les agents électoraux, affirmant que les machines étaient truquées, selon le département de police du district scolaire du comté de Clark. Les agents du scrutin lui ont dit de se taire avant de sortir, où il a essayé d’abattre le panneau «votez ici».

Dans la région de Reno, au Nevada, où les électeurs ont bravé la neige et la glace le jour du scrutin, le registraire par intérim du comté de Washoe, Jamie Rodriguez, a déclaré qu’il n’y avait eu qu’un seul cas d’intimidation des électeurs. Deux hommes ont menacé les agents électoraux et se sont montrés “agressifs” envers les électeurs, avant qu’un responsable du scrutin ne les escorte. Le bureau du shérif du comté de Washoe a déclaré qu’il enquêtait.

“Il y avait beaucoup de commentaires sur le fait qu’ils n’étaient pas des patriotes, ne faisaient pas la bonne chose”, a déclaré Rodriguez.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Michael Balsamo à Washington, Harm Venhuizen à Milwaukee, Corey Williams à Detroit et Seung Min Kim à Nusa Dua, en Indonésie, ont contribué à ce rapport.

Steve Peoples, l’Associated Press