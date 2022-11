Partout au pays, les questions de vote figurent sur le bulletin de vote. L’avortement et les armes le sont aussi.

Les initiatives dirigées par les républicains répondent à ces préoccupations et les partisans disent qu’elles sont nécessaires pour renforcer la sécurité du processus électoral. Mais les critiques – y compris le président Biden – soutiennent que ces propositions font partie d’une poursuite plus large visant à contrecarrer l’accès au vote et à affaiblir les systèmes électoraux du pays, M. Biden avertissant la semaine dernière que « la démocratie américaine est attaquée ».

En Arizona, où les candidats républicains au Sénat et au gouverneur des États-Unis ont poussé à interdire l’utilisation des machines à voter électroniques et à démanteler le système populaire de vote par courrier de l’État, une proposition exigerait une pièce d’identité avec photo si vous votez en personne et une affidavit avec date de naissance et numéro de permis de conduire ou les quatre derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale si vous votez par correspondance. (Actuellement, pour voter en personne, un résident a besoin de deux documents avec son nom et son adresse, comme une facture de téléphone ou une immatriculation de véhicule.)